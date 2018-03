Beleggingsfondsen zien recordinstroom

De netto-instroom bij Europese beleggingsfondsen is in 2017 meer dan verdubbeld , blijkt uit cijfers van de Europese vereniging van fonds- en vermogensbeheerders (Efama). Het vorige record bedroeg 756 miljard en dateert van 2015.

De grote populariteit van beleggingsfondsen is te danken aan combinatie van factoren, zegt Bernard Delbecque, hoofd onderzoek van Efama. ‘De voordelen van lage volatiliteit en diversificatie die obligatiefondsen bieden, hebben de vraag van beleggers gestimuleerd in een marktomgeving van lage rente. De bloeiende aandelenmarkten stimuleerden het vertrouwen van beleggers. Ook gemengde fondsen waren populair.’

Luxemburgse en Ierse fondsen boekten elk een instroom van zowat 300 miljard euro. Zij scoorden daarmee veel beter dan fondsen van andere landen. België is het enige land waarvoor Efama nog geen cijfers heeft over de instroom. Volgens de Nationale Bank hebben de Belgische gezinnen in de eerste negen maanden bijna 8 miljard vers geld geïnvesteerd in beleggingsfondsen.

De totale activa van Europese beleggingsfondsen stegen met 10 procent naar 15.623 miljard euro. Twee derde van die toename was te danken aan de instroom van vers geld en een derde aan koersstijgingen. De Europese aandelenmarkten zijn in 2017 sterk gestegen, terwijl de obligatiekoersen ongeveer stabiel bleven.

Het is de eerste keer in verscheidene jaren dat de UCITS-fondsen sneller groeien dan de alternatieve fondsen. ‘Het gewicht van aandelenfondsen is groter in de UCITS-markt dan in de AIF-markt’, signaleert Delbecque. De sterke aandelenmarkten hebben de UCITS- markt geholpen.’