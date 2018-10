Belgen stoppen 5 miljard euro extra in fondsen in het eerste semester

In het eerste semester kende de Belgische fondsensector een instroom van 5 miljard euro. Met een nettoactief van 195,6 miljard euro heeft de sector een nieuw record beet.

De Belgische fondsensector kende tijdens het eerste semester van 2018 een stijging van 0,6 %. In het eerste kwartaal bleven de activa van de fondsen stabiel terwijl ze in het tweede kwartaal met 1,2 miljard euro toenamen. Eind juni 2018 bedroeg het nettoactief van de in België publiek verdeelde fondsen 195,6 miljard euro, een nieuw record.

De toename van 1,2 miljard euro in het eerste semester is te verklaren door een grote instroom van vers geld. 'Door het aanhoudende beleggersvertrouwen stopten Belgen 5 miljard euro extra in fondsen,' klinkt het. 'Net zoals de 4 voorgaande jaren zoeken beleggers opnieuw fondsen op om spaargeld in te beleggen.'

Stevige koersverliezen

De fondsen hadden wel af te rekenen met stevig koersverliezen waardoor de toename van het netto-actief van de fondsen beperkt bleef tot 1,2 miljard euro. De sector wijt de koersverliezen aan 'de schurende handelsoorlog, de stijgende rente en onrustige markten'.

Ook voor het tweede semester verwacht de sector de effecten te voelen van volatiele marktomstandigheden en renteschommelingen. Onder andere de moeilijke begrotingsvorming in enkele Eurolanden, de Duitse verkiezingen en de onzekerheid rond de Brexit zijn daarvan de oorzaak.

Obligatiefondsen groter

In het tweede kwartaal was de grootste stijging te noteren bij de obligatiefondsen. Die stegen met 1,7 miljard euro, ofwel 5,1 %, waardoor ze eind juni 2018 uitkomen op een bedrag van 35,1 miljard euro. Deze beweging vloeit voort uit koerswinsten opgetekend door de onderliggende activa.

De netto activa van de monetaire of geldmarktfondsen tekenden een daling op van 1,8 miljard euro, ofwel -23,7 %, in het tweede kwartaal. Dat komt omdat beheerders van dakfondsen tijdens het eerste kwartaal – een kwartaal dat werd gekenmerkt door zeer volatiele markten – veiligere havens opgezochten door tijdelijk te beleggen in stabiele monetaire fondsen. Tijdens het tweede kwartaal werden deze monetaire fondsen deels terug omgeruild voor onder andere aandelenfondsen.