Beschuldiging #metoo smet op beursgang M&G

Eigenaar Prudential heeft M&G volledig afgesplitst. De aandeelhouders van Prudential kregen een gelijk aantal aandelen M&G als het aantal aandelen Prudential in bezit. Terwijl M&G zich focust op het VK en op Europa, wil Prudential zich als verzekeraar richten op de VS, Afrika en Azië, waar de onderneming meer groeimogelijkheden ziet.

M&G heeft 341 miljard pond (400 miljard euro) onder beheer. De groep is ook actief in België, met verschillende in ons land geregistreerde beleggingsfondsen. John Foley is CEO. ‘De beursnotering is een mijlpaal voor de groep.’