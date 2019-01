Beursgoeroe Dalio boekt 15 procent rendement in tumult

Ray Dalio, de oprichter van het hedgefonds Bridgewater, kende een topjaar in 2018. Zijn vlaggenschipfonds boekte een nettorendement van 14,6 procent. Voor een dwarsdenker is dat niet zo verrassend.

Dalio lijkt zijn woorden in daden te hebben omgezet. Naarmate het turbulente beursjaar 2018 vorderde, klonk de beleggingsmiljardair steeds somberder over de markten. Vooral de groeiende schuldenlast die Amerikanen torsen, baart hem al een tijd zorgen, zeker nu centrale banken bezig zijn hun beleid te verstrakken. De stijgende rente maakt die schuldenlast dan alleen maar lastiger om dragen.

Het kan niet anders dan dat Bridgewater Associates de pessimistische visie van zijn 69-jarige oprichter vorig jaar omgezet heeft in beleggingsposities waarmee het speculeerde op koersdalingen. Als een weinig gereguleerd hedgefonds is Bridgewater vrij dat te doen.

Bloem op mesthoop

Het resultaat was een zeldzame bloem op de mesthoop die de financiële markten vorig jaar waren. Terwijl zowat alles naar beneden ging, kon Bridgewaters vlaggenschipfonds Pure Alpha zijn klanten een jaarrendement van 14,6 procent voorleggen. Dat is netto, na aftrek van de torenhoge vergoedingen die zulke fondsen typisch aanrekenen. Het is meteen het beste jaar sinds 2011 voor Bridgewater, dat met 160 miljard dollar beheerd vermogen ’s werelds grootste hedgefonds is. Ter vergelijking: het gemiddelde hedgefonds boekte vorig jaar (tot eind november) 2 procent verlies.

De scheuren in het systeem beginnen zich te vertonen. ray dalio oprichter en co-chief investment officer van bridgewater

Hoe Bridgewater dat precies geflikt heeft, is een goed bewaard geheim. De enige aanknopingspunten zijn de zeldzame interviews van Dalio en zijn topmedewerkers, zoals co-CEO Bob Prince. Die had het in een interview met de zakenkrant Financial Times vorige herfst over een ‘omslagpunt’ in de financiële markten nu een tijdperk van ultrasoepel beleid ten einde komt.

Het is dezelfde boodschap die Dalio al even verkondigt. Eind december liet hij via een LinkedIn-boodschap weten dat ‘de scheuren in het systeem zich beginnen te vertonen’. Dat gebeurt volgens hem typisch op het einde van een cyclus waarbij ‘stevige winstgroei en economische groei gepaard gaan met dalende aandelenkoersen als gevolg van de financiële verstrakking’.

Depressie

Dalio maakt graag een parallel met eind de jaren 30, toen een verstrakking door de Amerikaanse centrale bank (Fed) de Grote Depressie onbedoeld verlengde. Ook nu staat de centrale bank voor een lastige afweging: de rente verhogen om een inflatieopstoot te snel af te zijn botst op de langetermijnnoodzaak om via een lage rente de schuldafbouw makkelijker te maken en de prijzen van aandelen en obligaties te ondersteunen. Dat de Fed vorig jaar viermaal de rente optrok, verklaart dan ook deels de recente beursmalaise.

Dalio, die in 1975 Bridgewater startte in zijn appartement in Manhattan, staat niet enkel bekend om zijn soms unieke kijk op de economie, die volgens hem een misbegrepen machine is. Hij voerde ook een controversiële bedrijfscultuur van ‘radicale transparantie’ in bij Bridgewater. Hij pende zijn filosofie neer in een miljoenen keren gedownload manifest dat intussen in boekvorm verscheen onder de titel ‘Principles: Life & Work’.