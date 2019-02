'Beursjaar 2019 gaat meevallen'

In deze tijden van internationale onrust komt fondsmanager Marcus Morris-Eyton van vermogensbeheerder Allianz Global Investors met een positieve noot: '2019 gaat meevallen'

Hoe denkt u dat de beurzen gaan presteren in 2019?

Marcus Morris-Eyton: 'Ik ben eigenlijk redelijk positief over de economie en de beurzen. Wij verwachten bijvoorbeeld voor 2019 niet dat er een wereldwijde recessie zal zijn. Natuurlijk zien we dat de groei wereldwijd lijkt te vertragen, maar we zien nog steeds bijna overal groei en dat is positief. Wat betreft de beurzen denk ik dat er al veel in de koersen verwerkt zit. Aan de waarderingen kun je zien dat beleggers een recessie hebben meegerekend in de cijfers, waardoor aandelen over het algemeen redelijk goedkoop zijn. Je ziet dan ook dat beursgenoteerde bedrijven al omhoog gaan op het moment dat ze niet al te slechte cijfers presenteren. Europese aandelen zijn overigens überhaupt goedkoop geprijsd, zeker in verhouding tot Amerikaanse aandelen. Daarnaast zie ik in het Verenigd Koninkrijk lage waarderingen door de dreiging van een harde Brexit. Mocht de Brexit toch ordelijk verlopen, dan zou het goed kunnen dat deze aandelen flink omhoog kunnen gaan. De verwachtingen liggen gewoon laag.'

In de twee fondsen die u beheert, is SAP telkens de grootste positie. Waarom bent u zo gecharmeerd door de grootste techspeler van Europa?

Morris-Eyton: 'Wij kijken vooral naar bedrijven die redelijk goed presteren doorheen alle fases van de economische cyclus. Doordat SAP klanten heeft die ze voor vele jaren aan zich bindt, voldoet ze aan dit criterium. Daarnaast zien we voor SAP veel mogelijkheden op het gebied van cross selling door bijvoorbeeld aan nieuwe klanten ook HR-systemen of andere diensten te verkopen. Daarnaast is SAP qua waardering vrij aantrekkelijk in verhouding tot Amerikaanse technologie-aandelen.'

Vindt u ook Belgische aandelen interessant?

Morris-Eyton: 'AB InBev is een aandeel dat we al lang in de portefeuille hebben. We zullen dit aandeel ook houden, maar we hebben ons belang wel afgebouwd. Dit hebben wij gedaan omdat we denken dat de bierbrouwer moeite zal krijgen op het gebied van bedrijfscultuur. De op kostenbesparing gerichte cultuur van AB InBev botst nogal met de op kwaliteit gerichte cultuur van SAB Miller.'