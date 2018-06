Bieden alternatieve fondsen trefzekerheid bij dure beurzen en lage rente?

Aandelen zijn prijzig. En obligaties brengen niets meer op. Dan maar eens kijken naar alternatieve beleggingsfondsen?

In een defensieve portefeuille spelen obligaties steevast de hoofdrol. Zeker als het om overheidsobligaties gaat van een land met een hoge kredietrating, schommelen ze normaal minder dan aandelen. De rendementen op obligaties zijn de afgelopen kwarteeuw echter stelselmatig gedaald, terwijl de vraag naar veilig geachte beleggingen toch sterk bleef. De jongste jaren werden de koersen van Europees staatspapier bovendien ondersteund door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), een programma dat in principe eind dit jaar afloopt. Daarna kan de ECB een begin maken met het afbouwen van haar zware balans, iets wat heel voorzichtig zal moeten gebeuren om grote schokken te vermijden. Tegelijkertijd zal de ECB stapsgewijs de rente weer moeten optrekken van de huidige 0 procent tot een normaler peil van 2 à 3 procent. Samen met een portie politieke onzekerheid - denk aan de brexit, Catalonië, Italië… - betekent dit dat de obligatiemarkten enkele moeilijke jaren tegemoet gaan. Als de lange rente stijgt, leidt dat tot koersdalingen voor obligaties. De vraag is dan of de coupon de koersdaling zal compenseren. Voor beleggers met veel obligaties in portefeuille kan dat zelfs resulteren in negatieve rendementen. Zoals een waarnemer opmerkt: ‘Als de rente op de Duitse bund stijgt van 0,5 tot 1 procent, hebben we een bloedbad.’

Welke alternatieven heeft een defensieve belegger voor obligaties? Aandelen zijn niet zonder risico, zeker niet na de jarenlange hausse. Goud is meer een verzekering dan een belegging. Tijd dus om kennis te maken met ‘alternative UCITS’, vrij vertaald alternatieve beleggingsfondsen.

Hefboomfondsen

Alternatieve beleggingsfondsen zijn hefboomfondsen die in een gereguleerd jasje werden gestopt. Dat maakt dat ze eventueel ook toegankelijk zijn voor kleine beleggers. Ze verenigen in zich de voordelen van een gereguleerd fonds - liquiditeit, transparantie, gedegen risicobeheer… - en van een hefboomfonds. De kracht van hefboomfondsen is dat ze ernaar streven om ook in moeilijke perioden of slechte beursjaren toch een positief rendement te behalen. Dat kan mits een zeer actief beheer en door gebruik te maken van verschillende kunstgrepen: derivaten, geleend geld (leverage), shorten (het verkopen van ‘geleende’ aandelen om ze later goedkoper terug te kopen). Doordat alternatieve fondsen jaarlijks een positief rendement willen neerzetten, worden ze vaak ‘absolute return’-fondsen genoemd.

Tim Vanvaerenbergh, de CEO van het Belgische kenniscentrum LuxHedge, illustreerde dat onlangs op een seminarie dat het centrum organiseerde over deze fondsen. Hij verwees naar de belangrijke plaats die ‘absolute return’ vandaag inneemt in de investeringen van het 27 miljard dollar grote fonds van Yale University: meer dan 22 procent tegen minder dan 5 procent voor ‘fixed income’. Het investeringsfonds van Yale geldt als een referentie als het om grootschalig portefeuillebeheer gaat.

450 miljard De alternatieve beleggingsfondsen hebben samen zo’n 450 miljard euro onder beheer.

Sinds de eerste alternatieve beleggingsfondsen meer dan tien jaar geleden het levenslicht zagen, is die categorie jaar na jaar met meer dan 10 procent gegroeid. Circa 1.400 fondsen zijn vandaag in Europa actief die samen meer dan 450 miljard euro onder beheer hebben. ‘Wat begon als een niche is een solide segment van de fondsenmarkt geworden’, aldus Vanvaerenbergh. Opvallend in die categorie zijn de uiteenlopende strategieën die worden toegepast. Sommige fondsen spitsen zich toe op aandelen of obligaties en proberen daar koste wat kost positieve rendementen te realiseren. Andere laten zich inspireren door ‘events’ of door macro-economische evoluties. Weer andere investeren in uiteenlopende activaklassen of combineren verschillende strategieën.

Multistrategie

Een alternatief fonds in deze laatste categorie dat op het LuxHedge-seminarie voor het voetlicht trad, is Schroder GAIA Wellington Pagosa. Zoals uit de naam blijkt, gaat het om een samenwerking tussen de Britse multinationale vermogensbeheerder Schroders en zijn Amerikaanse collega Wellington Management. Wellington beheert die strategie al sinds 2012, goed voor meer dan 2 miljard onder beheer. De Amerikanen behaalden sinds 2012 een jaarlijks rendement van 6,4 procent. Dat is in lijn met het streefdoel om over een cyclus heen een jaarlijkse return van 6 à 8 procent te realiseren. Dankzij de samenwerking met Schroders zit de strategie van Wellington nu ook in een beleggingsfonds, eind april al goed voor circa 100 miljoen euro.

Pagosa is een zuiver multistrategiefonds. Door verschillende benaderingen te combineren, probeert het fonds een consistent rendement te bieden met tegelijk een ingebouwde bescherming tegen neerwaartse bewegingen. ‘Na zowat negen jaar waarin de aandelenmarkten in stijgende lijn gingen en de obligatiemarkten het goed deden, zal de terugval vrij serieus zijn als die zich voordoet’, waarschuwt Manuel Kalbreier, het hoofd van Wellington Alternative Investments.

We investeren in Kering en Swatch. Maar in dure dividendaandelen zitten we short. philippe sarreau pictet tr-corto europe

De portefeuille van Pagosa wordt beheerd door twee specialisten die kunnen putten uit een breed gamma van beleggingsstrategieën, die op hun beurt worden beheerd door grote teams bij Wellington. Het gaat van een macro-economische benadering van de groeimarkten over marktneutraal tot ‘long/short’-strategieën in aandelen uit bepaalde sectoren. Eind maart lag het zwaartepunt van de portefeuille (circa 45%) bij die laatste.

Een van de uitdagingen waar de portefeuillebeheerders voor staan, is het zoeken naar een goede balans tussen de verschillende strategieën. Daarbij moeten ze ook de risico’s in het oog houden en overlapping vermijden. Als bijvoorbeeld verschillende teams inzetten op grote banken, in de verwachting dat die zullen profiteren van de hogere rente, ontstaat een dubbel risico. De beheerders passen dan het gewicht van de strategieën in kwestie aan.

Actief obligatiebeheer

Van een heel andere orde is M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund, een fonds dat in deze tijden van licht stijgende, maar nog steeds historisch lage intrestvoeten, rendement probeert te puren uit obligaties. Het stelt zich tot doel op middellange termijn (3 jaar) beter te doen dan de driemaanden-Euribor (vandaag licht onder 0 procent) plus 2,5 procentpunten en tegelijk het risico te beperken. Sinds de lancering in december 2016 is het fonds, waarin 44 miljoen euro is belegd, daar overigens in geslaagd.

Het wordt beheerd door Jim Leaviss en Wolfgang Bauer, die kunnen terugvallen op de bestaande obligatieknowhow van de Britse vermogensbeheerder. M&G ziet onder meer brood in achtergesteld schuldpapier van financiële spelers, in nieuwe bedrijfsobligaties van gevestigde namen die een hogere coupon bieden (zoals AB InBev), in de groeimarkten en in aparte of turnaround bedrijfsverhalen (zoals Ryanair). Om het risico goed in de hand te houden gebeurt het beheer van het fonds op dagelijkse basis en zijn bepaalde dalingsdrempels ingebouwd zodat tijdig kan worden ingegrepen.

Long/short

Met zowat 350 miljoen euro onder beheer is Pictet TR-Corto Europe een flinke maat groter. Het fonds is een onderdeel van een beheerstrategie die 1 miljard euro groot is. ‘TR’ staat hier vanzelfsprekend voor ‘total return’ en dat wil dit fonds bereiken door long- en shortposities in Europese aandelen te combineren. Fondsbeheerder Philippe Sarreau - tevens oprichter van het fonds in 2016 - kijkt naar de levenscyclus van een onderneming op basis van het rendement op aangewend kapitaal (ROCE). Bedrijven die voldoende kapitaal genereren om hun eigen groei te financieren - of zelfs kapitaal overhouden - komen in aanmerking voor een longpositie (kopen). Dat geldt ook voor herstructurerende bedrijven. Als hun activiteiten echter verzwakken of bij een verkeerd gebruik van middelen, kan het aangewezen zijn ‘short’ te gaan op die bedrijven (geleende aandelen verkopen).

Een voorbeeld van een bedrijf dat helemaal volgens het boekje werkt, is DSV. Het Deense transport- en logistiekbedrijf doet van tijd tot tijd een overname, maar weet de nieuwe activiteiten heel vlot te integreren waarbij alle beloofde synergieën worden gerealiseerd en de groei van de ROCE al na korte termijn herneemt. Ook de Finse papier- en verpakkingproducent Stora Enso krijgt van Sarreau een goed rapport. Namen van bedrijven die het minder goed doen - en waarop hij dus mogelijk short gaat - noemt hij logischerwijs niet. Hij vermeldt wel dat ze short zitten in een Frans farmabedrijf dat focust op diabetes en volgens hem geld verbrandt.

Sarreau en zijn team stellen de portefeuille van Pictet TR-Corto Europe samen uit een vijver van ongeveer 500 bedrijven die ze aan een fundamentele analyse onderwerpen en waaruit ze er circa 120 selecteren. In 60 tot 70 bedrijven nemen ze een long-positie in, terwijl ze short gaan in 50 à 60 andere. Momenteel investeert het fonds onder meer in luxebedrijven als Kering en Swatch en zit het short in ‘bond proxies’. Dat zijn aandelen die de voorbije jaren als een alternatief voor obligaties werden gebruikt, wegens hun duurzaam dividend. Dat heeft geleid tot hoge waarderingen. Voorts kregen de Franse defensiebedrijven Dassault en Thales een plaatsje in de portefeuille. Sinds februari zijn er tevens longposities in oliemaatschappijen en bedrijven die diensten aan de oliesector leveren. ‘Oliediensten waren toen supergoedkoop’, merkt Sarreau op.

Sinds de oprichting van het fonds in augustus 2006 realiseerde Pictet TR-Corto Europe een gemiddeld rendement van 5,5 procent per jaar, wat beter is dan de MSCI Europe (4,2%). Die prestatie werd bovendien behaald bij een veel lagere volatiliteit: 6 procent tegen 14,8 procent voor de Europese index.

Sarreau liet ook wat in zijn kaarten kijken. Hij heeft bijvoorbeeld interesse in de verpakkingssector met spelers als Stora Enso en Smurfit Kappa. Die profiteren volop van de groei van e-commerce en van de vraag naar - meer en grotere - kartonnen dozen voor het verzenden van allerhande pakjes.

Risicopremies

Voor de meest abstracte strategie die op het LuxHedge-seminarie werd voorgesteld, tekende het Threadneedle (Lux) Diversified Alternative Risk Premia Fund. Dat is samengesteld op basis van nieuwe inzichten in de risicopremies. De kapitaalmarkten houden inherente risico’s in waaraan een vergoeding vasthangt. De risicopremies houden verband met academisch aanvaarde begrippen als waarde, momentum of carry, maar ook met beleggersgedrag of noden van een bepaalde sector. Denk aan volatiliteit die door shorten is veroorzaakt of aan een grondstoffencurve. Interessant voor investeerders is dat de alternatieve risicopremies een eigen dynamiek kennen die aanzienlijk afwijkt van de traditionele markten.

De specialisten van de Britse vermogensbeheerder Columbia Threadneedle hebben de alternatieve risicopremies gesystematiseerd en verschillende strategieën - in feite algoritmes - ontwikkeld om er in alle activaklassen (aandelen, rentetarieven, munten, grondstoffen) op in te spelen. Volgens portefeuillebeheerder Marc Khalamayzer gaat het evenwel niet om een robotstrategie en blijven mensen belangrijk in de uitwerking. Sommige strategieën implementeert Threadneedle in eigen huis, andere besteedt het uit aan derden. ‘Wij denken dat zo’n hybride structuur zinvol is’, klonk het.

Het fonds stelt zich tot doel om over een cyclus een rendement van 5 à 7 procent te halen. ‘Deze strategie is geen wondermiddel’, geeft Khalamayzer toe. ‘Er zullen dalingen zijn.’ Zo staken in mei wisselkoersen stokken in de wielen.