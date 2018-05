Candriam: ‘Blijf weg van Italiaanse obligaties en aandelen'

De snel wisselende politieke situatie in Italië maakt de vermogensbeheerder erg voorzichtig als het om beleggen in Italiaans staatspapier of Italiaanse bedrijven gaat.

De vrees dat de politieke crisis in het land ontaardt in een regelrechte eurocrisis duwde dinsdag de Europese beurzen stevig in het rood. Woensdag is er herstel, mede dankzij de geslaagde uitgifte van nieuwe Italiaanse overheidsobligaties. Niettemin is de ongerustheid zeker niet verdwenen. De politieke situatie evolueert snel.

‘Het politieke risico is duidelijk terug van weggeweest in Italië. We denken dat het zicht op de toestand nog een tijdlang onduidelijk zal blijven, minstens tot een nieuwe regering is gevormd. In tussentijd zullen de markten volatiel blijven’, schrijft Candriam op zijn website. De financiële markten zullen immers ‘in realtime’ reageren op de evolutie van de toestand in Italië.

Candriam was al erg voorzichtig met Italiaans staatspapier – omdat de hoge overheidsschuld en de zwakke economische groei zorgen baren - en daar komt zeker geen verandering in. In zijn actieve fondsen is de vermogensbeheerder ‘onderwogen’ wat Italiaanse obligaties betreft. Maandag stapten Candriams obligatiefondsen verder uit kortlopende Italiaanse obligaties.

De houding rond Italiaanse aandelen is gelijklopend: voorzichtigheid. ‘Wij verwachten toekomstige volatiliteit terwijl de prestatie nauw verbonden zal blijven met de politieke nieuwsstroom.’ Een bijkomend probleem is dat de MSCI Italy-index sterk geconcentreerd is op drie sectoren – financials, energie en nutsbedrijven - en een sterke blootstelling heeft aan de binnenlandse markt.

Populisten

De huidige politieke problemen in Italië zijn een rechtstreeks gevolg van de moeilijk werkbare uitslag van de verkiezingen van begin maart. Daarbij scoorde de populistische Vijfsterrenbeweging opvallend sterk. Candriam-hoofdeconoom Anton Brender trekt een parallel tussen de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten en de opkomst van populistische partijen in Zuid-Europa. Telkens vormde hoge werkloosheid een voedingsbodem. ‘Het gaat om mensen die goed betaald werden, maar hun werk verloren en niet de vereiste kwalificaties hadden om een andere job te vinden.’

Een specifiek Italiaans probleem is de zwakke economische groei. Sinds 2006 is het bbp per hoofd er nagenoeg stabiel gebleven, terwijl het in de andere grote economieën van de eurozone duidelijk toenam. Florence Pisani, hoofd economisch onderzoek bij Candriam, wijst op de nog steeds verslechterende concurrentiekracht van Italië en dat ondanks de relatief lage arbeidskosten in de industrie. De oorzaak is naar haar mening de lage productiviteit, die ze zonder meer ‘een ramp’ noemt.

Zijn de Italianen dan niet bereid om meer of harder te werken? Dat denkt Pisani niet. Een mogelijke verklaring is volgens haar dat de Italiaanse economie er, in tegenstelling tot andere landen, niet in geslaagd is echte specialisaties te ontwikkelen.

Duitsland staat bijvoorbeeld sterk in auto’s en machines, Frankrijk in lucht- en ruimtevaart en in Spanje is toerisme een cruciale sector. In Italië, nochtans een populair vakantieland, stelt het toerisme in zijn totaliteit echter niet veel voor en is de autosector fors ingekrompen. ‘Wij maken ons zorgen over de capaciteit van Italië om zich aan te passen.’

Water in de wijn

Dramatisch is de toestand van Italië zeker nog niet. ‘Wij zijn nog ver verwijderd van het ergste dat kan gebeuren’, beklemtoont Pisani. ‘Er is nog tijd om de toestand te beheren. Dat kan bijvoorbeeld door de economische groei te stimuleren.’

Brender sluit niet uit dat de komende maanden raad brengen. ‘Misschien zullen de Vijfsterrenbeweging en de Lega zich deze zomer realiseren dat ze water bij de wijn moeten doen en hun programma meer moeten afstemmen op de Europese regels.’