Carmignac verwacht zeer hobbelig jaar met kansen

2021 wordt een jaar van herstel, maar dat zal zeer ongelijk verlopen, voorspelt Raphael Gallardo, de hoofdeconoom van de Franse vermogensbeheerder Carmignac.

Na het coronajaar 2020, waarin de wereldeconomie met 4,6 procent kromp, verwacht Gallardo dit jaar 5,4 procent groei. Een wandeling door het park wordt het echter niet. Het belooft een hobbelige rit te worden.

‘Het herstel zal zeer ongelijk verlopen, zowel in de tijd als geografisch’, meent de hoofdeconoom. Het eerste kwartaal wordt door de aanhoudende pandemie en de talrijke lockdowns nog erg moeilijk. ‘Het wordt eerder een vijfde kwartaal van 2020.’ Naarmate meer virusvarianten opduiken en zich verspreiden, kan het aantal coronagevallen oplopen. Een ander punt van onzekerheid is hoe de levering van de vaccins zal verlopen.

Over het tweede en derde kwartaal is Gallardo veel optimistischer. Hij voorspelt een sterk opverende economie dankzij het heropleven van de dienstensector (toerisme, transport, entertainment…) en de voorraadopbouw in de maakindustrie. Die voorraadopbouw is al begonnen, maar kijkt tegen logistieke flessenhalzen aan.

Na de boom in de lente en de zomer verwacht de Carmignac-econoom een ‘milde consolidatie van het herstel’ in het vierde kwartaal. Hij ziet de dienstensector - die sowieso niet alles zal kunnen inhalen - wat buiten adem raken en de rente oplopen, en denkt dat de bedrijfsinvesteringen wat zullen ontgoochelen. Enerzijds omdat bedrijven nog voorzichtig zijn, anderzijds omdat strengere regelgeving hen kan hinderen.

Vaccinatie

Geografisch zal het herstel dit jaar erg ongelijk zijn, legt Gallardo uit. We staan voor een ‘gedesynchroniseerde groei’. Inzake vaccinaties lopen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël voorop. Europa volgt op enige afstand. En de groeilanden, exclusief China, zijn er voorlopig niet in geslaagd voldoende vaccins te bemachtigen. China heeft dankzij een zeer snel economisch herstel een jaar voorsprong, maar de groei zal er in de tweede jaarhelft vertragen. De stijgende inflatie is een risico. Gallardo ziet ze dit jaar in de VS naar meer dan 2 procent klimmen.

De vrij complexe economische achtergrond schept kansen voor actief beheer en stockpicking. In Europa zet Carmignac onder meer in op het herstel van de consumptie, groene energie, industriële aandelen, biotech en digitalisering. Frédéric Leroux, het hoofd van het Cross Asset-team, ziet ook brood in de groeimarkten. Die hebben de voorbije tien jaar zwakker gepresteerd dan de westerse beurzen en staan voor een inhaalbeweging, mee dankzij de zwakkere dollar.

Instroom

Na enkele moeilijke jaren ziet Carmignac het beheerd vermogen weer aangroeien. Het vlaggenschip van de groep, het ook in België erg populaire beleggingsfonds Carmignac Patrimoine, maakte in 2018 een lelijke uitschuiver. Het vond toen geen antwoord op de correctie in het vierde kwartaal en tekende een negatief rendement van meer dan 11 procent op. Het vertrouwen in het beleggingsfonds kreeg een deuk, wat zich vertaalde in een forse uitstroom.

Hoewel het goede beursjaar 2019 in een rendement van 10,5 procent resulteerde, duurde het tot eind 2020 voordat het fonds weer aangroeide. Ook voor 2021 rekent Didier Saint-Georges, een lid van het strategisch investeringscomité, weer op een instroom van kapitaal. Over heel 2020 behaalde Carmignac Patrimoine een rendement van 12,4 procent.

Begrotingstekorten

Edouard Carmignac, 73 intussen, houdt zich niet langer met het dagelijks beheer van zijn fondsen bezig. Na de misser van 2018 droeg de éminence grise het beheer van Carmignac Patrimoine over aan twee jonge krachten, Rose Ouahba en David Older. Op het jaarlijkse media-event, dat dit jaar volledig online verliep, hield hij zich opvallend op de achtergrond. Hij beperkte zich tot een inleidend commentaar.