City-Belg Patrick Vermeulen aan boord bij Truncus

Met Patrick Vermeulen (ex JPMorgan) haalt de Oost-Vlaamse vermogensbeheerder een weelde aan kennis en ervaring in huis.

Truncus Wealth werd 17 jaar geleden opgericht als een zuivere ‘family office’ met als kerntaak het beheer van de patrimonia van vermogende families. In 2014 werd het actiedomein verbreed en kreeg Truncus een licentie als vermogensbeheerder. Vanaf dan konden ook andere vermogende klanten van de dienstverlening gebruik maken. De basisfilosofie bleef echter onveranderd: duurzame groei van een vermogen realiseren door te investeren op een integere, consistente en transparante wijze, en daarbij kapitaalverlies vermijden.

Bij het behalen van de licentie als vermogensbeheerder werd Truncus begeleid door zijn voorzitter Philippe Naert. Na zijn mandaat van vier jaar trad die begin dit jaar echter terug als bestuurder, zodat de Zeelse vermogensbeheerder op zoek moest naar een nieuwe geschikte kandidaat. ‘Een zoektocht die zeven à acht maanden duurde’, volgens topman Pieter Van Neste, maar uiteindelijk succesvol werd afgerond met de komst van Patrick Vermeulen, een City-Belg die de fondsensector op zijn duimpje kent.

Londen

Vermeulen begon zijn carrière bij Test-Aankoop en was daarna analist bij Dewaay vooraleer in 1990 de stap te zetten naar Schroder Capital Management in Londen. Hij werd er portfolio manager en later head of research voor Europese aandelen. Hij maakte er onder meer de invoering van de euro mee, die voor een hele omwenteling zorgde. ‘In plaats van geld toe te wijzen aan landen gebeurde dat voortaan aan sectoren. De omslag was vrij drastisch en we moesten veel mensen aannemen.’

Met Patrick hebben we een Belg gevonden die een absolute topper is in financieel Europa. Koen Steeland Fondsbeheerder Truncus

Omdat Schroder naar zijn mening te weinig deed aan de al twee jaar slabakkende performance stapte Vermeulen in 1999 over naar JPMorgan Asset Management. Ook daar kreeg hij een Europese portefeuille onder zijn hoede en in 2005 werd hij benoemd tot hoofd Europese aandelen.

Vorig jaar hield hij het voor bekeken bij de Amerikaanse vermogensbeheerder. ‘Het is niet dat ik het niet meer graag deed, maar in al die jaren is de manier van werken wel totaal veranderd’, vertelt hij tijdens een gesprek in Zele. Vermeulen had het moeilijk met de fors verstrengde regels die bij JPMorgan werden doorgevoerd na het schandaal met de ‘London Whale’, waarbij een trader miljarden verloor door het innemen van risicovolle posities. Niettemin is hij heel tevreden over zijn doortocht bij JPMorgan. ‘Ik heb er een fijne tijd gehad en veel bijgeleerd.’

Zeer goede bedrijfscultuur

Van Neste kwam in contact met Vermeulen op een voetbalmatch, via een Truncus-klant die een gemeenschappelijke vriend bleek te zijn, en het klikte al snel. Vermeulen kon zich vinden in de specifieke aanpak van Truncus rond fiduciaire verantwoordelijkheid als vertrouwenspersoon van een aantal vermogende families. ‘Het is een team met een zeer goede bedrijfscultuur waarbij alleen telt wat het beste is voor de klanten. Bovendien zijn het ambitieuze kerels die op de juiste manier willen vooruitgaan.’

De nieuwe externe uitvoerende bestuurder brengt bij Truncus niet alleen zijn brede ervaring in Europese aandelen mee, maar ook zijn geloof in een rationeel investeringsproces, zijn langetermijnvisie en zijn ervaring in de omgang met institutionelen en consultants.

‘Op de raden van bestuur zal ik vooral een klankbord zijn en erop toezien dat Truncus trouw blijft aan zijn investeringsprincipes’, licht hij toe.

‘Met Patrick hebben we een Belg gevonden die een absolute topper is in financieel Europa. Hij heeft ervaring met zowel het investeringsproces als met het werken in een gereguleerde omgeving’, zegt fondsbeheerder Koen Steeland. ‘Daarnaast zal Patrick Vermeulen ook een beetje ambassadeur zijn voor ons’, voegt Van Neste toe.

Dakfonds

Om het vermogen van zijn klanten te laten groeien maakt Truncus zowel gebruik van streng geselecteerde investeringsfondsen van derden als van een zelf beheerd fonds. Met de beheerders van de ‘vreemde’ fondsen is er regelmatig rechtstreeks contact, zodat Truncus steeds weet waarom een fonds op een bepaalde manier presteert. Dit stelt Truncus in staat om zijn klanten op een transparante manier in te lichten.

Het eigen fonds, Truncus Equity Investment Fund, krijgt er nu een broertje bij. Het Truncus Best Selection Fund is een dakfonds bovenop de 12 fondsen waarmee de vermogensbeheerder al jaren samenwerkt. Bij die fondsen zitten enkele grotere namen, maar de meeste zijn minder bekend. Van Neste wil alleen (een Luxemburgse kopie van) een fonds van de Amerikaanse beleggingsgoeroe Bill Smead noemen.