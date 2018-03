Dakfonds in de pijplijn bij Truncus

Truncus werd in 2001 opgericht als een multidisciplinaire family office en groeide sindsdien uit tot een volwaardige vermogensbeheerder. Sinds 2015 beheert Truncus ook een eigen fonds, het Truncus Equity Investment Fund, dat vorig jaar mee door een grondige selectie van investeringen, een rendement van 11,76 procent behaalde. ‘Sinds de oprichting van ons fonds zetten we een jaarlijks gemiddeld rendement van meer dan 8 procent neer’, vertelde fondsbeheerder Koen Steeland onlangs op de Investor Day in Gent. ‘Wij kiezen met ons fonds voor een value-benadering: we investeren alleen in beursgenoteerde bedrijven die ondergewaardeerd zijn.’