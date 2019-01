David Ross (Echiquier World Equity Growth): ‘Europa is een ramp in wording'

In 2018 een rendement van 12,6 procent halen is niet niks. David Ross doet het met Echiquier World Equity Growth. Maar voor de Europese economie heeft hij geen goed woord over.

De Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE) telt drie mensen om het zuivere aandelenfonds Echiquier World Equity Growth te leiden: de Amerikaan David Ross, de Boliviaan Rolando Grandi en de Fransman Louis Bersin. Ross, die een lange staat van dienst heeft, drukt het meest zijn stempel op het succesvolle beleggingsfonds. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen, vooral dan in bedrijven met uitgesproken groeistrategieën die marktleiders zijn in hun sector en sterk inzetten op innovatie. Het is een ‘conviction fund’, een fonds waarbij elke positie met overtuiging is gekozen, zonder sectoriële of regionale beperkingen.

Tijdens de recente internationale mediadag van LFDE in Parijs legde Ross uit waarom hij alleen met marktleiders werkt. ‘De grootste ondernemingen in de wereld hebben een concurrentievoordeel, vuren via megatrends de wereldwijde groei aan en bieden met hun sterkere winstgroei aantrekkelijke waarderingen op lange termijn.’ Enkele van de grootste posities in zijn fonds worden ingenomen door Microsoft en Amazon, maar we vinden in de portefeuille ook de Chinese verzekeraar Ping An, de aanbieder van bedrijfssoftware Salesforce, de specialist in digitale betalingen Visa en het Chinese e-commercebedrijf Alibaba terug.

Europa beseft niet dat er een race aan de gang is tussen zichzelf, de VS en China.

Over Microsoft, dat onlangs Apple als waardevolste bedrijf van de troon stootte, is Ross lyrisch. In het verleden streefde het vooral naar zo veel mogelijk producten te verkopen (unit sales), stipt hij aan. Met de komst van Satya Nadella als CEO is de focus verschoven naar de gebruikers (users). ‘Het gaat nu om de vraag: wat kunnen we doen om meer gebruikers naar ons platform te lokken?’ Microsoft heeft daarmee een nieuwe adem gevonden. ‘Ik bezocht de onderneming enkele weken geleden. De energie die ik er aantrof, heb ik sinds de jaren 1980-1990 niet meer gezien, toen Microsoft het besturingssysteem Windows lanceerde.’ Ross wijst ook op Microsofts centrale positie als het op data aankomt en op zijn rol als voorloper in artificiële intelligentie (AI). ‘AI zal de manier van zakendoen veranderen. Wie als grote onderneming niet meedoet, zal niet overleven.’

Om kans te maken op een plaatsje in de portefeuille van World Equity Growth moeten ondernemingen aan heel strenge voorwaarden voldoen. Alleen largecaps met een marktkapitalisatie van minstens 10 miljard euro en een omzet van meer dan 5 miljard euro komen in aanmerking. Dat kunnen zowel bedrijven zijn die wereldwijd actief zijn als regionale marktleiders in groeilanden. Bovendien moeten ze een jaarlijkse groei - in het verleden of verwacht - van meer dan 8 procent kunnen voorleggen. Die kwantitatieve filters leveren een ‘watch list’ van circa 300 aandelen op. Als er vervolgens nog eens vier kwalitatieve vragen op worden losgelaten - over disruptieve innovatie, leiderschap, geloofwaardige groeiprognoses en concurrentievoordeel - blijven nog ongeveer 125 mogelijke kandidaten over waaruit de fondsbeheerders er 20 à 30 kiezen.

Ross en zijn team zitten nu in slechts 22 bedrijven. Dat is een gevolg van de strenge selectiecriteria en de focus op marktleiders, maar ook van een strategische keuze. Of die beperkte selectie geen gevaren inhoudt? ‘Het is gevaarlijk als je niet de juiste bedrijven kiest. Weet je, ik had ooit een fonds met 35 posities. Tot ik op een dag besefte dat ik beter kon doen met minder.’ Door het beperkte aantal is het gewicht van elke positie relatief groot, tussen 3 en 9 procent. De grootste tien posities zijn goed voor 50 tot 60 procent van het fonds. Maar ze bewegen ook voortdurend: ‘We passen onze posities voortdurend aan in functie van het potentieel van elk aandeel.’

Van de huidige portefeuille komt meer dan 60 procent uit de Verenigde Staten. ‘We kijken waar de groei zit. Voor mijn part kan het gewicht van Amerikaanse bedrijven nog hoger, desnoods naar 100 procent.’ De bedrijven in portefeuille halen wel bijna de helft van hun omzet in Azië en bijna een derde in Noord-Amerika.

Formule 1

Opvallend: het fonds belegt amper in Europese ondernemingen. De vreemde eend in de bijt is ASML, het Nederlandse technologiebedrijf dat machines maakt om chips te vervaardigen.

Dat Europa amper in de portefeuille vertegenwoordigd is, heeft vooral met de Europese economie te maken, waarvoor Ross geen goed woord over heeft. ‘Europe is a disaster waiting to happen’, klinkt het schaamteloos. Om duidelijk te maken hoe flauw de economie op het oude continent in vergelijking met China en de Verenigde Staten presteert, maakt Ross de vergelijking met een formule 1-race. ‘China ligt op kop in de race en deed dat een hele tijd tegen hoge snelheid, maar het begint nu te vertragen. De Verenigde Staten liggen iets achter; ze hadden al een pitstop om van banden te wisselen en nemen wat gas terug. Europa daarentegen heeft nooit beseft dat de race was begonnen en heeft zich teruggetrokken in de pitlane.’

Van enig herstel voor de Europese economie is voorlopig geen sprake. Integendeel, de groei vertraagt. Twee belangrijke motoren sputteren: de Duitse economie en de autosector. ‘De Chinezen kopen minder auto’s. Je kunt dus minder op de autosector rekenen om de Europese economie vooruit te stuwen.’ Ross zegt dat hij voor 2019 geen enkel positief signaal ziet in Europa. Hij zet de problemen even op een rijtje: de onzekerheid over de brexit, de Italiaanse begrotingsperikelen, de verzwakte positie van Merkel, de verstrakking van het monetair beleid door de Europese Centrale Bank en de problemen die Amerikaans president Donald Trump met zijn handelsoorlogen heeft geschapen. ‘Als belegger zie ik geen enkele goede reden om naar Europa te kijken.’