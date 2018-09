De M/V achter uw fonds | Richard Clode (fondsbeheerder bij Janus Henderson)

Richard Clode beheert samen met Alison Porter het wereldwijde technologiefonds van Janus Henderson. ‘Mijn beste belegging ooit? Een klein internetbedrijf in China in 2004: Tencent.'

Wie aan technologie denkt, denkt aan de FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google-moeder Alphabet). Hoe staat u daartegenover?

Richard Clode: ‘Hoewel het een leuk acroniem is, zijn die bedrijven niet met elkaar te vergelijken. Amazon en Netflix zitten in een vroeg stadium en hebben disruptieve krachten, maar ook een waardering die daarbij past. Die van Netflix vinden we te hoog. Amazon bezitten we wel. Alphabet is lang een van onze grootste posities geweest door de combinatie van een aantrekkelijke groei en een redelijke waardering.’

Hoe moeilijk is het een waardering te plakken op tech?

Clode: ‘Het is niet moeilijk groei in technologieaandelen te vinden, maar het is veel moeilijker overtuigd te raken van het duurzame concurrentievoordeel. We stoppen het grootste deel van onze tijd in de analyse van dat laatste. Sommige techbedrijven zullen worden gekannibaliseerd. Daardoor kunnen de duurste spelers van vandaag op termijn de goedkoopste worden en omgekeerd.’

Richard Clode Leeftijd : 37 jaar

Naam van het fonds : Janus Henderson Horizon Global Technology Fund

Hoe doet uw fonds het dit jaar?

Clode: ‘We klagen niet. We genieten van de groeitrends op de lange termijn, en van de huidige cyclus in de wereldeconomie. Ook de belastinghervorming in de VS heeft een extra boost gegeven, onder meer via sterke IT-uitgaven van bedrijven. Eigenlijk viel alleen de situatie in de smartphonesector tegen.’

Wat was uw beste belegging ooit?

Clode: ‘Ik investeer al 15 jaar in techaandelen en ging in 2004 voor het eerst naar China, waar ik op een klein internetbedrijf met een instantmessagingplatform stootte. Het verkocht virtuele items voor virtuele pinguïns. Het heette Tencent (ondertussen China’s grootste internetconglomeraat, red.).’

Wat zijn uw primaire informatiebronnen?