De M/V achter uw fonds

Werner Wuyts is vermogensbeheerder bij Dierickx Leys. Het aandelenfonds Transparant B Equity investeert vooral in grote, internationale bedrijven, maar speelt ook in op een aantal niches via beleggingen in kleine en middelgrote ondernemingen. ‘Elke beheerder die trouw blijft aan een kwalitatief goede beleggingsstrategie, verdient mijn respect.'