'De economie wordt nog veel slechter dan mensen denken'

De beurzen gaan nog door een woelige periode omdat de economie pas in het derde kwartaal zal uitbodemen. Dat voorspelt econoom Simon Ward van vermogensbeheerder Janus Henderson.

Van onze verslaggever in Londen

De econoom Simon Ward van vermogensbeheerder Janus Henderson baseert een belangrijk deel van zijn voorspellingen op de veranderingen die hij ziet in de geldhoeveelheid, meer specifiek M1. Dit is de optelsom van de hoeveelheid cash geld en het geld op zichtrekeningen in de economie. Het geld dus, dat mensen vooral gebruiken om transacties mee te doen. Wie wil sparen kan dit immers beter beleggen of op een spaarrekening zetten. Het idee van Ward is dat als M1 groeit, de consumenten ook van plan zijn om meer spullen te kopen. Daarom denkt hij ook dat de economie – zij het met een vertraging van gemiddeld 9 maanden – de groei van deze krappe geldhoeveelheid volgt.

Het plaatje hieronder laat de ontwikkeling zien van M1 en de economische groei van de G7-landen. In 2017 is de geldgroei verzwakt en na de eerste helft van 2018 is de economie afgekoeld, conform de theorie. Die verzwakking van de economie is nog steeds bezig, maar er is ook hoop. Sinds de helft van 2018 zien we dat de geldgroei weer toeneemt en dit zou zich volgens Ward dus kunnen vertalen in een verbetering van de economie tegen het begin van 2020.

Schermvullende weergave Groei van M1 en het bbp (G7-landen)

U bent redelijk negatief over de wereldeconomie op korte termijn. Wat kunnen beleidsmakers doen om de economie te ondersteunen?

Simon Ward: 'De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft genoeg ruimte om de rente te verlagen. Het huidige beleid van de Fed is niet afdoende. Tot nu toe zijn ze enkel gestopt met het verhogen van de rentes, maar ze hebben de rentetarieven nog niet verlaagd. Ik denk ook dat Chinese beleidsmakers nog meer kunnen doen om de economie te stimuleren. Maar China is nu nog niet bereid om flink in te grijpen, omdat het het schaduwbanksysteem in het land wat aan banden willen leggen. Maar als de economische situatie erg genoeg wordt, dan zullen ook deze beleidsmakers volgens mij ingrijpen.'

'Over de Europese Centrale Bank (ECB) ben ik wat minder optimistisch. Deze centrale bank kan eigenlijk vrij weinig doen om nog verder te stimuleren. De rentes staan al op nul en ik verwacht niet dat de ECB haar QE (obligatieaankopen) opnieuw gaat starten. Dit zou politiek buitengewoon lastig liggen en ik denk dat de centrale bank wel de steun van de politiek moet hebben om dit soort maatregelen uit te voeren. Wat dat betreft geloof ik niet helemaal dat een centrale bank helemaal onafhankelijk kan zijn.'

Waarom maakt u zich meer zorgen over de VS dan over de eurozone?

Simon Ward: ‘Vooreerst hebben Europese bedrijven helemaal niet zoveel schulden. Dit is in Amerika wel anders. Daar hebben bedrijven geld geleend om hun aandeleninkopen te financieren. Ook zie je dat de werkloosheidsgraad in Europa veel minder hard is gedaald dan in de VS. Daarnaast wordt er veel gespaard in Europa, terwijl Britten op dit moment juist weinig sparen’.

Bent u ook optimistisch over aandelen in de eurozone?