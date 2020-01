De fondsen die u moest hebben in 2019

De presidenten Donald Trump en Xi Jinping bikkelden hard in 2019. Dat stond een toprendement op de Amerikaanse en Chinese beurs niet in de weg.

Wie fondsen bezit, mag tevreden terugkijken op 2019. Alle activaklassen gingen erop vooruit. Maar dit zijn de zes categorieën die vorig jaar het meest uitblonken.

We selecteerden de 100 fondsen die in 2019 het best presteerden. Daarbij hielden we alleen rekening met fondsen die in België zijn verdeeld, een minimale omvang hebben van 10 miljoen euro en geen indexen schaduwen. Die fondsen behaalden een gemiddeld rendement van liefst 40 procent. Uit die top 100 kunnen we de volgende zes winnende strategieën van vorig jaar distilleren.

1. Wall Street toont de weg

Ondanks de handelsspanningen tussen de VS en China presteerde Wall Street alweer superieur. Amerikaanse aandelenfondsen behaalden vorig jaar een gemiddeld rendement van 38 procent (in euro) en ze bezetten 16 plaatsen in onze top 100. Die andere speler in de handelsoorlog presteerde overigens ook puik. Tien Chinese aandelenfondsen halen de top 100 en zetten een gemiddeld rendement neer van 41,5 procent.

2. Europa blijft alweer achter

De Europese aandelen waren de belangrijkste beursslachtoffers van de handelsoorlog. Amper zeven Europese aandelenfondsen halen de top 100. De vertraging van de Duitse economie en de onzekerheden over de brexit hebben het enthousiasme voor Europese aandelen bekoeld.

Grote beheerders uit de VS en Azië laten Europa vooralsnog links liggen. De Europese aandelenfondsen uit onze top 100 behalen op vijf jaar een jaarrendement van 9,4 procent. De andere regionale aandelenfondsen behalen over deze periode vlotjes een jaarrendement van meer dan 10 procent.

3. Rusland verleidt

De zes Russische aandelenfondsen in onze top 100 behaalden een gemiddeld rendement van 43,1 procent (18,1 procent rendement op vijf jaar). Eigenlijk is dat nog relatief weinig in vergelijking met de hausse van de Russische sterindex. Maar de beheerders beleggen liever niet in enkele goed presterende grote olie- en gasaandelen zoals Lukoil en Gazprom. Mede dankzij de opmars van Rusland maken ook tien fondsen die inzetten op 'opkomend Europa' deel uit van onze top 100.

4. Duurzaamheid ook

Rusland zal je niet snel tegenkomen in fondsen die zich specialiseren in duurzame thema's. Nochtans waren die op de afspraak. Fondsen die inzetten op alternatieve energieproductie, de watersector, de ecologie of de klimaatsverandering schitterden in 2019, met rendementen rond 40 procent.

5. Technologie heerst

Als er één sectorfonds onze top 100 heeft gehaald, zal het doorgaans een technologiefonds zijn. De voorbije jaren is er een trend waarbij beheerders almaar meer inzetten op subsectoren, zoals disruptie, robotica en kunstmatige intelligentie, financiële technologieën of intelligente mobiliteit.

6. Edelmetalen schitteren