De fondsen waarmee u in 2018 geld verdiende

Als u een beleggersfonds bezit, is de kans groot dat u terugkijkt op een verliesjaar. Meer dan 80 procent van de fondsen die in België worden verkocht, eindigde negatief. De grootste tikken - van meer dan 30 procent - waren weggelegd voor de houders van deelbewijzen in Turkse aandelenfondsen.

We selecteerden de 100 fondsen die in 2018 het best presteerden en die samen een gemiddeld rendement behaalden van 6,4 procent. Daaruit kunnen we de volgende acht winnende strategieën van vorig jaar distilleren.

1. Obligaties eerst

In 2018 moest u defensief gepositioneerd zijn. De giftige cocktail die bestaat uit de handelsoorlog, de onzekerheid rond de brexit en de impact van een stijgende Amerikaanse rente, deed het vertrouwen in de wereldeconomie en dus ook in aandelen kelderen. Enter obligaties. En dan nog liefst obligaties van sterke overheden. Van de 100 best presterende fondsen in 2018, zijn er 50 die beleggen in obligaties. Die 50 fondsen kenden vorig jaar een gemiddeld rendement van 5,9 procent en over de voorbije vijf jaar een jaarrendement van 5,6 procent.

2. Dollar boven

De stijging van de dollar tegenover de euro met circa 5 procent bevoordeelde de vele fondsen die noteren in dollar. Veel Amerikaanse obligatiefondsen en geldmarktfondsen in dollar bezorgden hun eigenaar een positief rendement. We vonden ook verschillende Amerikaanse aandelenfondsen terug die puik presteerden.

3. Alternatief op de afspraak

In een jaar waarin de beurzen onderuitgingen, is het de taak van alternatieve fondsen om beter te presteren dan klassieke fondsen. Liefst 17 alternatieve fondsen haalden onze top 100-lijst, waaronder 5 long-shortfondsen en 6 multistrategiefondsen. Long-shortfondsen nemen tegengestelde posities in in sectorgenoten, waardoor ze niet vatbaar zouden mogen zijn voor beursdalingen. Deze 17 fondsen haalden een gemiddeld rendement in 2018 van 7,2 procent.

4. Geen catastrofe

2018 was een goed jaar voor zogeheten catastrofeobligaties. Wie belegt in een obligatie, loopt een coupon mis als een verzekeraar binnen een bepaalde periode en in een bepaalde regio een groot schadegeval heeft. Ondanks een bijzonder destructief tropisch orkaanseizoen in de Verenigde Staten, leverden deze producten mooie rendementen af. De twee fondsen die onze top 100 halen, scoorden een gemiddeld rendement van 7,2 procent in 2018.

5. Hypotheken herpakken zich

Onze top 100 heeft nog meer exotische fondsen. Zo hebben we drie fondsen die gespecialiseerd zijn in Amerikaanse hypotheekleningen. In 2008 zorgde de verspreiding van waardeloze hypotheken in het financieel systeem voor een economische hartstilstand. Vorig jaar haalden de drie fondsen uit onze top 100 een gemiddeld rendement van 5,2 procent (5,4 procent jaarrendement over de voorbije vijf jaar).

6. Chinese obligaties renderen wel

Terwijl de Chinese beurs in 2018 een historische uitschuiver kende van 25 procent - het slechtste jaar in 10 jaar -, waren Chinese obligaties wel een goede belegging. Zo halen drie fondsen die investeren in Chinese yuan-obligaties onze top 100, met een gemiddeld jaarrendement van 5,3 procent. Aangezien dit een vrij nieuwe activaklasse is, zijn hiervan nog geen rendementen op langere termijn beschikbaar. China laat sinds kort meer buitenlandse investeringen toe in yuan-papier.

7. Farma en nutsdiensten als sectoren

Farma en nutsdiensten zijn weinig onderhevig aan de conjunctuurcycli, en fondsen die gespecialiseerd zijn in deze sectoren konden wel degelijk een positief rendement realiseren. De vier farmafondsen uit de top 100 haalden een gemiddeld rendement van 7,8 procent, terwijl de twee nutsdienstenfondsen uit de rangschikking een gemiddeld rendementen van 7,3 procent hadden in 2018.

8. Brazilië en het midden-oosten als regio’s

Tot slot waren er hier en daar nog groene plekjes op een in het algemeen erg rode wereldkaart. Drie fondsen gespecialiseerd in Afrika en het Midden-Oosten behaalden een gemiddeld rendement van 11,8 procent in 2018.