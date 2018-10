‘De ommekeer voor waardebeleggers komt er eindelijk aan'

Wie ligt wakker van hoge waarderingen op de beurzen? De beheerders van het grootste fonds van de Franse boetiek DNCA zeker niet.

‘Onze beperkingen zien we nu als sterktes’, kwam Philippe Champigneulle van het gemengde fonds Eurose vertellen in het Automuseum in Brussel. ‘Ten eerste mogen wij niet beleggen in derivaten, dus hebben we geen hoge kosten gemaakt om ons in te dekken tegen rentestijgingen in de eurozone. Daarnaast zijn we eerder waardebeleggers, waardoor we makkelijk koopkansen vinden in Europa.’

Alles komt terug

Het team van Eurose kan tot 35 procent in Europese aandelen beleggen, en zit vandaag boven 30 procent. In een stevig tempo slaan ze waardeaandelen in. Eurose verkiest bedrijven zonder spectaculaire groeicijfers, maar met veel tastbare activa, het liefst weinig schulden en als het kan een hoog dividendrendement. Sinds de beurscrash van 2008 en 2009 bezorgden groeiaandelen valuebeleggers steeds meer frustraties. Maar volgens Champigneulle komt alles terug. ‘De elastiek staat nu zo sterk gespannen dat de ommekeer in de volgende maanden zal gebeuren.’

De Fransman is voor ruim een derde belegd in zijn thuisland, maar betwist dat hij bijziend te werk gaat. ‘We hebben gewoon veel value-ideeën op de beurs van Parijs.’

Zuid-Europees papier

Meer dan de helft van Eurose zit nog altijd in obligaties. Om toch wat rendement te behalen, gaan de beheerders het zoeken in Zuid-Europa. Het fonds zette de voorbije maanden sterk in op staatspapier uit Spanje of Italië met een looptijd van pakweg twee jaar. Door de huidige omstandigheden kan Champigneulle niet uitpakken met straffe obligatierendementen. ‘Als de rente stijgt, krijgen we klappen, als de economie vertraagt, krijgen we klappen. Maar bij schokken zoals in Italië (na de verkiezingen van mei) of bij de supermarktgroep Casino (speculatie over de schuldenlast) kunnen we toeslaan. Zolang onze analyse aangeeft dat een bankroet niet voor binnenkort is, worden obligaties met korte resterende looptijden niet veel later volledig afgelost.’