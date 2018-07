Derde van staatsfondsen wil aandelen afbouwen

Het enthousiasme van staatsinvesteringsfondsen over aandelen lijkt te bekoelen. Ruim een derde van hen wil minder aandelen in de portefeuille de komende jaren.

Staatsfondsen als dat van de olierijke Noorse overheid wegen steeds meer als belegger. Ze investeren de groeiende spaarpot van hun overheden in allerhande activa, van aandelen over obligaties tot private equity en infrastructuurprojecten. Voor de zesde keer heeft de vermogensbeheerder Invesco een rondvraag gedaan, ditmaal bij 126 staatsfondsen en centrale banken die samen zo’n 17.000 miljard dollar beheren. Centraal bankiers lijken een wat vreemde eend, maar zijn dat steeds minder nu ook zij hun reserves almaar frequenter investeren in risicovollere activa.

2017 was alvast een goed jaar voor staatsfondsen. Gemiddeld boekten ze een rendement van 9,4 procent, ruim een verdubbeling tegenover de 4,2 procent in elk van de twee voorgaande jaren. De aandelenhausse speelde daarin een cruciale rol en zorgde ervoor dat het gewicht van aandelen in de typische portefeuille toenam van 29 naar 33 procent. Fondsbeheerders namen daarnaast ook bewust wat meer aandelenrisico als alternatief voor de lage rente.

Hoogtevrees

Maar een deel van hen krijgt stilaan hoogtevrees. 35 procent van de staatsfondsen is van plan om in de komende drie jaar het belang van aandelen af te bouwen, terwijl slechts een kwart eraan denkt om nog wat extra aandelen in de portefeuille te stoppen. Als reden voor een afbouw wordt verwezen naar hoge waarderingen (zowel absoluut als relatief), een mogelijke marktcorrectie, geopolitieke risico’s en een escalerende handelsoorlog. Met dat laatste waren de fondsmanagers vooruitziend, want de rondvraag gebeurde in januari tot maart, toen de handelsoorlog nog echt moest losbarsten.

De lage rente duwde staatsfondsen trouwens niet enkel richting aandelen, maar ook naar ‘alternatieve’ activa zoals private equity, vastgoed en infrastructuurinvesteringen. Het belang van die categorie verdubbelde in de voorbije vijf jaar tot 20 procent van de portefeuille in 2017.

Passief

Intussen zet de opmars van het ‘passieve’ beleggen - goedkoop een of andere index schaduwen - zich ook door bij staatsfondsen. Een kleine helft van de staatsfondsen ruilde in de voorbije drie jaar een deel van zijn actieve strategieën in voor passief en factorbeleggen. Bij dat laatste legt een indexbelegger eigen accenten ten opzicht van de index, een milde vorm van passief beleggen dus.

Intussen wordt nog maar minder dan de helft van aandelenportefeuilles actief beheerd. Vooral westerse staatsfondsen gaan daar ver in, onder meer omdat zij meer dan elders publieke verantwoording moeten afleggen voor het gebruik van (duurdere) actieve beheerders.

‘Staatsfondsen doen daarnaast nog een beroep op actief beheer in heel specifieke markten, zoals aandelen in Azië en groeilanden. Die markten zijn minder transparant en efficiënt, zodat actieve managers er meer toegevoegde waarde kunnen leveren’, zegt Alex Millar, verantwoordelijke voor staatsfondsen in Europa en het Midden-Oosten bij Invesco. Hij wijst er nog op dat kostenbewuste staatsfondsen steeds meer beheersvergoedingen koppelen aan prestaties.

Centrale banken