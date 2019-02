Econopolis werpt zich op AI en verborgen kampioenen

Na de recente lancering van het Belgian Champions Fund zitten nog twee nieuwe fondsen in de pijplijn bij de Antwerpse vermogensbeheerder Econopolis. ‘We gaan op zoek naar de technologie van morgen.’

Exponential Technologies Fund en het Hidden Champions Fund. Zo heten de nieuwe fondsen van Econopolis, dat enkele maanden geleden al het Belgian Champions Fund opzette. Dat laatste investeert uitsluitend in Belgische aandelen.

De lancering van de nieuwe fondsen gebeurt wel pas als het beursklimaat verbetert. De Belgische vermogensbeheerder verwacht dat de eerste helft van 2019 uitdagend wordt. Lees: dat de correctie nog niet voorbij is. Pas als de handelsoorlog de Amerikaanse economie echt raakt, zal president Donald Trump inzien dat hij moet onderhandelen met de Chinezen en kan het tij keren. Ook is de afbouw van monetaire stimuli een grote tegenwind.

Wat het internet voor de jaren 90 was en de smartphone voor het voorbije decennium, wordt artificiële intelligentie voor het komende tijdperk. marc langeveld Fondsbeheerder

Een gewoon technologiefonds wordt het Exponential Technologies Fund niet. ‘We gaan op zoek naar disruptors, naar de technologie van morgen, en kijken naar kleinere bedrijven. Wat niet betekent dat we giganten als de FAANG-bedrijven (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, red.) altijd uitsluiten’, licht senior fondsbeheerder Marc Langeveld toe. De domeinen die zijn aandacht trekken, zijn de data-economie, artificiële intelligentie (AI) en cloudcomputing. Maar ook gaming, cybersecurity, robotica en halfgeleiders komen aan bod.

‘Wat het internet voor de jaren 90 was en de smartphone voor het voorbije decennium, wordt artificiële intelligentie voor het komende tijdperk. We denken echter dat de revolutie die AI zal ontketenen vele malen groter zal zijn’, klinkt het.

Cybersecurity is een ander stokpaardje. ‘De mensheid zal de komende jaren zoveel data creëren die we moeten opslaan en transporteren. Die processen moeten worden beveiligd. Securitybedrijven als Palo Alto Networks of Fortinet Security kunnen daar wel bij varen, net als de aandeelhouders van die spelers’, meent Langeveld.

In de softwaresector gaat het fonds mogelijk in New Relic beleggen. Dat bedrijf legt zich toe op het constant monitoren van software of applicaties, wat in het jargon ‘application performance monitoring’ of APM heet. ‘APM helpt bedrijven efficiënter te werken en voorkomt dat klanten overstappen naar de concurrentie’, legt Langeveld uit. Het bedrijf groeit jaarlijks met 30 tot 40 procent en haalt meer dan de helft van zijn omzet uit dienstverlening aan grote ondernemingen.

Ook gaming blijft hot. Het is uitgegroeid tot de grootste entertainmentsector en floreert sterk in Azië, waar spellen vooral mobiel worden gespeeld. Een grote naam uit de gamingsector is Take-Two Interactive, dat veel succes oogst met het videospel ‘Red Dead Redemption’.

‘Het is onze bedoeling in elk segment twee of drie winnaars te selecteren. Wellicht doen we dat over drie à vier maanden’, vertelt Langeveld, die het fonds samen met ingenieur Matthieu Jacobs zal beheren.

Familiebedrijven

Een tweede startklaar fonds is het Hidden Champions Fund. Econopolis mikt daarmee op bedrijven die op de kruising liggen tussen familiebedrijven en de ‘hidden champions’. ‘Die laatste term, die we te danken hebben aan de Duitse bedrijfsconsultant en professor Hermann Simon, doelt op bedrijven die relatief klein en onbekend zijn, maar de markt domineren in een bepaalde, vaak erg gespecialiseerde niche. Veelal gaat het om sterk groeiende familiebedrijven die internationaal actief zijn en focussen op waardecreatie op lange termijn’, klinkt het.

Familiebedrijven bieden enkele specifieke voordelen: ze zijn stabieler in moeilijke tijden, hanteren een conservatief dividendbeleid en worden minder geconfronteerd met conflicten tussen het management en de aandeelhouders.