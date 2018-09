Edouard Carmignac stopt na 29 jaar beheer van aandelenfonds

De 71-jarige Edouard Carmignac stopt na 29 jaar als beheerder van Carmignac Investissement , een internationaal aandelenfonds met een omvang van afgerond 4 miljard euro. Het fonds is er al sinds de oprichting van Carmignac in 1989.



David Older, het hoofd aandelen, zal het beheer overnemen. Carmignac Investissements heeft er een beroerde periode opzitten. Het fonds presteert slechter dan de referentie-index over een periode van één maand, drie maanden, één jaar, drie jaar, vijf jaar en tien jaar, tekent Financial Times op. Older kwam in 2015 aan boord bij de Franse fondsenboetiek als specialist in technologieaandelen. Hij werkte daarvoor 12 jaar bij Point 72/SAC Capital in New York, een hedge fund van miljardair Steven Cohen.



Carmignac blijft wel cobeheerder van Carmignac Patrimoine , het gemengde fonds met een omvang van 18,7 miljard euro. Dat fonds maakte furore door in het crisisjaar 2008 een positief rendement neer te zetten. Het fonds is in België ook enorm populair in een tak23-verzekeringsproduct.



Ook dat fonds kijkt terug op magere jaren. Op vijf jaar bedraagt het jaarrendement 2,1 procent en op drie jaar -0,1 procent. Wie het fonds begin dit jaar kocht, zit op een negatief rendement van 5 procent. Dat blijkt uit cijfers van Morningstar. Het patrimoniale fonds heeft als voornaamste doelstelling het neerwaartse risico te beperken.



De jaarlijkse beheerskosten van Carmignac Patrimoine bedragen 1,76 procent. Carmignac krijgt vaak kritiek op de hoge beheerskosten, zeker gezien de enorme omvang van het vlaggenschipfonds.