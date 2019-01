Edouard Carmignac stopt na 30 jaar met beheer Carmignac Patrimoine

Carmignac was sinds 1989 beheerder van Carmignac Patrimoine. 'Na 30 jaar is het tijd om het beheer over te laten aan Rose en David', zegt hij. Enkele maanden geleden trok Carmignac zich ook terug uit het beheer van Carmignac Investissement , een ander belangrijk fonds van het huis gericht op aandelen.

Carmignac Patrimoine gooide in 2008 hoge ogen door in een crashjaar een positief rendement neer te zetten. De voorbije jaren waren de prestaties minder goed. In 2018 dook het fonds zelfs 11 procent in het rood.