Eerste fondsen zagen het daglicht na een financiële crisis

Het eerste fonds ontstond na onweer op de markten. Dat maakte beleggers bewust van de risico’s en van het voordeel van diversificatie.

Kent u Abraham van Ketwich? Hij is de uitvinder van het beleggingsfonds. In 1774. Dat leren we in ‘A Concise Financial History of Europe’ van de hand van Robeco-beheerder Jan Sytze Mosselaar.

Met het Eendragt Maakt Magt-fonds dat de Amsterdamse handelaar Van Ketwich oprichtte, konden kleine beleggers participeren in een portefeuille obligaties. ‘Het fonds heette toen nog niet fonds, maar negotiatie. Dat was het Nederlandse woord voor lening in die tijd’, schrijft Mosselaar.

Het fonds kwam er één jaar na de financiële crisis van 1772-1773. Die ontstond door een crash van het aandeel English East India Company, gevolgd door een bankencrisis in Amsterdam en Londen. ‘Door de crisis hadden beleggers oog voor risico’s. Geld spreiden over een verzameling effecten was een logische manier om het risico te verlagen. En dat had Van Ketwich voor ogen.’

Eendragt Maakt Magt bestond uit 2.000 deelbewijzen. ‘Omdat het aantal deelbewijzen vaststond, ging het om een gesloten fonds. Dat is nu anders: de meeste fondsen zijn open. Nieuwe deelbewijzen worden gecreëerd als er nieuwe inschrijvers zijn’, legt Mosselaar uit. Het fonds investeerde in een 50-tal obligaties. ‘De jaarlijkse beheerskosten lagen op 0,2 procent.’ Dat is stukken minder dan nu. Dat niveau kom je vandaag enkel tegen bij passieve indexfondsen, oftewel trackers.

Nochtans moeten de bewaarkosten hoger gelegen hebben dan nu gangbaar is. De effecten werden bewaard in ‘eene sufficante yzere Kist met drie different werkende Slooten voorzien’. De kist met drie verschillende sloten kon enkel worden opengemaakt door het bestuur en een onafhankelijke notaris. ‘In het prospectus stond dat het fonds een looptijd van 25 jaar had. Vandaag hebben de meeste fondsen geen vervaldag’, zegt Mosselaar.

Financiële geschiedenis Robeco-beheerder Jan Sytze Mosselaar schreef ' A Concise Financial History of Europe '.

Mosselaar maakt een trip door alle steden waar mijlpalen in de financiële geschiedenis plaatsvonden zoals de eerste bank, de grootste zeepbellen en de eerste financiële crisis.

waar mijlpalen in de financiële geschiedenis plaatsvonden zoals de eerste bank, de grootste zeepbellen en de eerste financiële crisis. Amsterdam, Londen en Firenze krijgen een prominente plek in het boek. Maar ook Brugge (1495, eerste vermelding van ‘de Beurs’) en Antwerpen (1531, opening nieuwe beurs) krijgen vermeldingen.

’s Werelds eerste fonds was een succes, waardoor twee jaar later - in 1776 - een tweede volgde met de naam Voordelig en Voorsigtig. Dankzij de spreiding over effecten kon de belegger redelijk zeker zijn van positieve rendementen, klonk het in het prospectus. ‘Een dergelijke bewering zou de toezichthouder vandaag nooit aanvaarden’, merkt Mosselaar op. Voordelig en Voorsigtig belegde vooral in obligaties, maar kon ook beleggen in Eendragt maakt Magt. Het was dus het eerste dakfonds. Beide fondsen belegden vooral in obligaties gelinkt aan plantages. ‘Eigenlijk kan je dat vergelijken met geëffectiseerde hypotheken’, zegt Mosselaar.

De eerste fondsbeleggers kenden geen leuke tijden. In 1780 brak de Vierde Brits-Nederlandse oorlog uit. Die verhinderde het vervoer van de oogst van Surinaamse plantages naar Amsterdam. De obligaties kelderden.

De eerste fondsen bestaan al lang niet meer. Voor het oudste nog actieve beleggingsfonds moeten we in het VK zijn. Foreign & Colonial Government Trust was in 1868 het eerste fonds buiten Nederland. Ook dat kwam er na een moeilijke periode op de markten met vier decennia van manie afgewisseld met paniek. Alweer werden beleggers aangetrokken door het gediversifieerde karakter. Het fonds zit nu onder de vleugels van BMO Global Asset Management en noteert op de beurs van Londen.

Het eerste open fonds - dus met een variabel aantal deelbewijzen - was het Amerikaanse Massachusetts Investor Trust, of MIT, in 1924. Het bestaat nog altijd, werd in 1969 gereorganiseerd en is nu beter bekend onder de naam Massachusetts Financial Services, ofwel MFS.

Ook België speelt een rolletje in de geschiedenis van het beleggingsfonds. In 1822 richtte koning Willem I de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt op. Bij de revolutie van 1830 werd het fonds Belgisch en herdoopt tot Société Générale de Belgique (Generale Maatschappij).

Mosselaar: ‘Het fonds was eigenlijk een participatiemaatschappij om de industrie te financieren. Het doel was niet zozeer om kleine beleggers een gediversifieerde belegging aan te bieden. Bij de uitgifte lieten die kleine beleggers het afweten, waardoor de koning zelf moest inschrijven op het fonds.’

