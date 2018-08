Fidelity ontketent revolutie met gratis trackers

De Amerikaanse fondsbeheerder Fidelity brengt vrijdag de allereerste trackers zonder kosten naar de beurs.

Vrijdag kunnen Amerikaanse beleggers voor het eerst gratis trackers kopen. Een tracker is een beursgenoteerd fonds dat de prestatie van een beursindex schaduwt. Met de Fidelity Zero Total Market Index en de Fidelity Zero International Index kunnen de Amerikanen met een duw op de knop en zonder enige kosten respectievelijk de Amerikaanse beurs en de wereldbeurs kopen.

In de VS woedt al jaren een prijzenoorlog tussen aanbieders van trackers. Dat leidde al tot zeer lage beheerskosten van bijvoorbeeld vier basispunten (0,04 procent) op de Vanguard Total Stock Market Index. Maar Fidelity is de eerste die volledig gratis werkt. Om kosten uit te sparen heeft Fidelity de indexen waarop de trackers zijn geënt, zelf gecreëerd.

Shorters

Het ontbreken van beheerskosten hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat Fidelity niets verdient aan de trackers. De beheerders kunnen een vergoeding opstrijken door de onderliggende aandelen uit te lenen aan shorters. Een shorter verkoopt geleende aandelen in de hoop ze later tegen een lagere prijs terug te kopen.

Met de gratis trackers veroorzaakt Fidelity een schokgolf in de sector. Dat bleek ook tijdens de Wall Street-handel woensdag. BlackRock , 's werelds grootste aanbieder van trackers, zag plots 3 miljard dollar (-5%) aan beurswaarde in rook opgaan. Ook beheerders van actief beheerde fondsen deelden in de klappen, zoals Legg Mason en T. Rowe Price .