Met een recordinstroom van 630 miljard dollar hebben trackers of schaduwfondsen zich vorig jaar in de spotlights gewerkt. Dat ze ‘slaafs’ bepaalde activa of een index volgen, betekent evenwel niet dat u uw huiswerk niet moet doen. Met deze tips kiest u de tracker die het best bij u past. Of om het in wielertermen te zeggen: de juiste wieltjeszuiger.