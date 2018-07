Fondsenhuizen zetten in op Ierland en Luxemburg na brexit

De uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dwingt fondsbeheerders om hun distributiestrategie aan te passen. Luxemburg en Ierland zitten in de lift als vestigingsplaats, leert een rondvraag van State Street.

De Amerikaanse financiëledienstengroep State Street gaf Oxford Economics de opdracht bij 250 vermogensbeheerders in de hele wereld te polsen naar hun grensoverschrijdende strategieën. Ze kregen vragen voorgeschoteld over de markten waarin ze hun beleggingsfondsen (of andere producten) in de toekomst denken aan te bieden, over uitbreidings- of verhuisplannen, over regionale verschuivingen en de impact van de Brexit.

Met het oog op het vertrek van de Britten uit de EU heeft een vijfde van de fondsenhuizen zijn distributiestrategie al aangepast en meer dan de helft is ermee bezig. De meerderheid verwacht de komende vijf jaar nieuwe vestigingen te openen en daarvoor mensen aan te werven. Het Verenigd Koninkrijk zou een van de belangrijkste plaatsen blijven voor de distributie van beleggingsfondsen, net na de Verenigde Staten, maar de voorsprong op Europa (zonder het VK) zou de komende vijf jaar wel gevoelig afnemen.

Twee Europese landen zullen hun positie als standplaats voor fondsendistributie immers aanzienlijk versterken, leert de rondvraag: Luxemburg en Ierland. Luxemburg is vandaag al – samen met de VS – de favoriete vestigingsplaats voor fondsenhuizen, en die positie zal de komende jaren nog gevoelig sterker worden. Liefst 62 procent van de ondervraagden denkt dat ze over vijf jaar vanuit Luxemburg fondsen zullen verdelen, tegen 46 procent vandaag.

Ook Ierland ligt steeds meer in de gratie. Het groene eiland is vandaag met 42 procent het nummer vier in de rangschikking van favoriete distributieplaatsen. Over vijf jaar zou het opgeklommen zijn tot de tweede plaats (met 55%) en zo de VS en het VK achter zich laten.

De verdere groei van Luxemburg en Ierland als ‘fondsenlanden’ heeft niet alleen met de Brexit te maken. Andere stimulansen zijn de bestaande regelgeving, het feit dat er al heel wat fondsenbeheerders actief zijn, en het gunstige belastingregime.