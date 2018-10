‘Fondsensector moet efficiënter worden'

Als fondsbeheerders niet efficiënter worden, dan is hun toekomst bedreigd. Dat zei voorzitter Marnix Arickx van sectorfederatie Beama op het Fund Insiders Forum van De Tijd.

2018 is allesbehalve een grand cru jaar voor Belgische fondsbeheerders. Een uitgebreide rondvraag georganiseerd door Beama, EY en De Tijd leert dat de beheerders zich qua vermogen onder beheer opmaken voor de laagste groei sinds 2015. De meeste beheerders zagen in de eerste helft van 2018 overigens een quasi nulgroei.

De sector wordt niet geholpen door de marktomstandigheden. De meeste aandelenfondsen kennen een negatief rendement, buiten de fondsen die zich in Wall Street specialiseren. Ook veel obligatiefondsen kennen - na kosten - doorgaans een licht negatief rendement. Dat heeft ook een impact op de rendabiliteit op de sector.

Alle maatregelen om de belegger extra te beschermen, krijgen in de sector een negatieve weerklank wegens de hoge implementatiekosten. Filip Bogaert Partner EY

‘De sector heeft een vrij hoge kostenbasis en de vergoeding is een percentage van het fonds. Als dat fonds groter wordt, dan stijgt de vergoeding, zonder dat daar meteen hogere werkingskosten tegenover staan. Dit jaar maken we het omgekeerde mee’, legde Arickx uit.

De sector staat ook structureel onder druk, onder meer door de regelgeving die de kosten heeft verhoogd. Het is opvallend hoe negatief de spelers staat tegenover de extra regels die er in de nasleep van de financiële crisis van 2008 zijn gekomen, zo bleek uit de enqûete. ‘Alle maatregelen om de belegger extra te beschermen, de transparantie te verhogen en de marktwerking te verbeteren, krijgen in de sector een negatieve weerklank wegens de hoge implementatiekosten’, zei partner Filip Bogaert van EY.

Robo-adviseurs zullen ons niet vervangen, maar ons wel bijstaan. Charles Symons iShares Belux

Nog opvallend: de sector blijkt meer regelgeving te vragen, maar wel andere regelgeving. Bogaert: ‘De behoefte naar een gelijk speelveld is bij fondsbeheerders groot. Fondsen die in België zijn goedgekeurd kunnen bijvoorbeeld niet verkocht worden in de VS. Dat soort regelgeving richting harmonisatie zou meer geapprecieerd worden.’

Beama-voorzitter Arickx vreest dat de regelgeving advies voor kleine beleggers uit de markt prijst. ‘Voor een klant met een vermogen van ettelijke miljoen euro’s, is het geen probleem om een dag vrij te maken om diens kennis, ervaring en risicoprofiel goed te leren kennen en te documenteren. Maar voor vermogens onder 100.000 euro wordt dat weinig rendabel.’

Voor de investeringsbeslissing wil de klant wel nog een menselijke tussenkomst, geen robo-adviseur. Marnix Arickx Voorzitter Beama

De sector moet dus efficiënter worden. En dan wordt gekeken naar investeringen in digitalisering. ‘De klant wil zijn fondsen online kunnen kopen en zijn rapporten digitaal kunnen ontvangen. Voor de investeringsbeslissing wil de klant wel nog een menselijke tussenkomst’, zei Arickx. Directeur Charles Symons van iShares (Blackrock) Belux bevestigde: ‘Robo-adviseurs zullen ons niet vervangen, maar ons wel bijstaan. De succesvolle robo-bedrijven in de VS en het VK zijn diegene die met een hybride model werken, dus met menselijke tussenkomst.’

iShares is de wereldmarktleider in goedkope trackers, een andere zorg voor actief beheerde fondsen. Symons: ‘Trackers bedreigen fondsen met middelmatige prestaties. Goed beheerde fondsen moeten zich geen zorgen maken, en ik geloof zelfs niet dat zij hun beheerkosten moeten verlagen.’

Voor ons robotica-fonds concurreren we met een robotica-tracker die hogere kosten hanteert. Ik zou dus zeggen, maak altijd uw huiswerk. Matthew Lovatt Hoofd Axa IM Framlington Equities

Matthew Lovatt, hoofd van Axa IM Framlington Equities, weerlegde dat trackers altijd goedkoop zijn. ‘Voor ons robotica-fonds concurreren we met een robotica-tracker die hogere kosten hanteert. Ik zou dus zeggen, maak altijd uw huiswerk.’