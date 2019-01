Geblutst Carmignac geeft de fakkel door

Nu oprichter Édouard Carmignac een stap terugzet na een moeilijk jaar voor de Franse vermogensbeheerder, hoopt een nieuw team op een rebound voor aandelen. En dat ondanks de ‘erg slechte toestand in China’.

‘Wat zal er met mij gebeuren?’, vraagt Édouard Carmignac met gespreide armen en een vermoeide glimlach op het einde van zijn introductiespeech tijdens de algemene vergadering. Het is een gepaste vraag voor iemand die er altijd van genoten heeft in de schijnwerpers te staan. Behalve vorig jaar misschien, toen zijn vlaggenschipfonds Carmignac Patrimoine ruim 11 procent in het rood dook. In totaal verloor de Franse groep 14 miljard euro aan beheerd vermogen - waarvan 9 miljard via opvragingen - en viel zo terug naar 42 miljard.

Het moet pijn doen in zulke omstandigheden de fakkel door te geven. Tien jaar nadat Carmignac zijn naam vestigde door op tijd het gevaar van de financiële crisis te spotten en het crashjaar 2008 zowaar met nipte winst afgesloten had, beleefde de vermogensbeheerder in 2018 zijn annus horribilis. Het was natuurlijk een moeilijke markt, maar -11 procent voor een fonds dat zich roemt om zijn risicobeheer en kapitaalbescherming is pijnlijk. En dat terwijl de voorgaande jaren ook al geen hoogvliegers waren.

Eens alle kwartaalresultaten gepasseerd zijn, kunnen Europese aandelen weer stijgen. Mark Denham Hoofd Europese aandelen bij Carmignac

Net nu, 30 jaar na de oprichting van Carmignac, laat de 71-jarige kunst- en pololiefhebber het beheer van het vlaggenschipfonds over aan het duo Rose Ouahba (hoofd obligaties) en David Older (hoofd aandelen). Oprichter Carmignac blijft actief als chief investment officer van de groep. In die functie waakt hij over de langetermijnstrategie. Dát zal er dus met hem gebeuren.

Fouten

Het nieuw geïnstalleerde strategisch beleggingscomité moet volgens algemeen directeur Didier Saint-Georges de fouten van 2018 helpen vermijden. ‘We maakten wel de juiste macro-economische analyse van wat in de wereld gebeurde, maar zijn er niet in geslaagd daaruit conclusies te trekken voor de verwachte marktbewegingen.’

Concreet leed Carmignac verliezen door enkele verkeerde inschattingen, leert het autopsieverslag door Ouahba en Older. Zo miskeek Carmignac zich op de stijgende dollar en de loskoppeling van de blakende Amerikaanse economie van de rest van de wereld. Dat vertaalde zich in stevige verliezen in de groeilanden, waarop Carmignac fors had ingezet. Ook aan Italiaans staatspapier mispakte de groep zich.

Groeilanden

Voor de groeilanden ziet 2019 er beter uit. Carmignac verwacht dat de dollar zal verzwakken, wat de dollarschulden van groeimarkten draaglijker maakt. Een cruciaal vraagteken blijft China en diens handelsconflict met de VS. Volgens Carmignac is de Chinese economie er veel slechter aan toe dan het officiële cijfer van 6,4 procent groei in 2018 doet geloven. De groei zou eerder 5 procent bedragen.

Bovendien is China nauwelijks in staat zijn economie te stimuleren. Daarvoor torst het al te veel schulden. Ook een monetaire versoepeling ligt moeilijk omdat het de yuan zou doen dalen, wat de Amerikaanse president Donald Trump absoluut niet wil.

Een mogelijke uitweg is een handelsakkoord met de VS. Volgens Older is een omvattend akkoord - met aandacht voor de bescherming van intellectuele eigendom en toegang tot de Chinese markt - cruciaal om de aandelenmarkten een nieuwe boost te geven. Zonder akkoord gaan de groeilanden alweer een moeilijk jaar tegemoet, meent zijn collega Xavier Hovasse, verantwoordelijk voor groeimarktaandelen.

Hovasse houdt rekening met een handelsakkoord tegen eind februari, met dank aan nerveuze beleggers. ‘Trump meet zijn succes af aan de aandelenmarkt en wil herverkozen worden.’ Of dat akkoord ambitieus genoeg zal zijn om de beursverliezen van vorig jaar te recupereren, betwijfelt Hovasse. Niettemin is Carmignac fan van twee e-commercespelers in groeilanden: het Chinese JD.com en het Latijns-Amerikaanse MercadoLibre.

Europa

Voor Europese aandelen gelooft fondsbeheerder Mark Denham dat de winstverwachtingen voor 2019 nog te positief zijn. ‘Een winstgroei van 3 tot 4 procent lijkt ons waarschijnlijker dan de voorlopige consensus van 7 à 8 procent. Zodra binnen een drietal weken alle kwartaalresultaten gepasseerd en verrekend zijn, kunnen Europese aandelen weer stijgen. Historisch gezien zijn ze nu niet duur.’

Denham verwacht niet meteen een Europese recessie, maar ligt er ook niet overdreven wakker van. ‘De groei in Europa is sowieso al een lange tijd laag. We zijn eraan gewend.’