'Geduld is een deugd'

De Belg Jan Keuppens is verantwoordelijk voor Nederlands oudste beleggingsfonds Robeco Global Stars Equity Fund. Dat aandelenfonds belegt in slechts 30 tot 40 grote, gerenommeerde bedrijven. Keuppens staat aan het hoofd van het ‘global equity team' van Robeco, dat uit vijf mensen bestaat.

Hoe bent u als Belg bij Robeco terechtgekomen?

‘Ik leerde Nederland en Robeco goed kennen in de periode dat ik in Den Haag voor AXA IM werkte. Robeco had toen al een sterke reputatie voor actieve, researchgedreven producten. Toen we in contact kwamen, zag ik het bedrijf meteen als een mooie nieuwe stap. In 2005 ben ik overgestapt (Keuppens begon zijn carrière in 1996 bij Corluy, red.).’

Hoe moeilijk is het om als aandelenbeheerder nog koopjes te vinden na de jarenlange beurshausse?

‘We kunnen niet ontkennen dat de algemene multiples (waarderingsratio’s waarmee een overnameprijs wordt bepaald, red.) hoog zijn en dat selectiviteit aan belang wint. Dat maakt het actieve beheer van fondsen in mijn ogen nog evidenter. Je kan de markt in tweeën delen: aan de ene kant dure momentumnamen die elke dag duurder worden en aan de andere kant valueaandelen waar weinig interesse voor bestaat. Vaak scheelt er iets met de goedkope namen. Denk aan een hoge schuld.’

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?

‘Dat geduld een deugd is, en dat gezond verstand je helpt om onderweg geen geld te verliezen. Als belegger kan je diverse fouten maken. Ik deel ze in drie categorieën in. Een: Een foute waardering opstellen. Te veel betalen voor een aandeel is nefast. Twee: De kredietcyclus onderschatten. Uiteindelijk betaal je de prijs voor te veel schulden. Drie: Fundamentele factoren fout inschatten (omzet, marges en kapitaalnoden).’

Hoe is het om het geld van anderen te beheren?

‘Dat is een grote verantwoordelijkheid waar we ons erg bewust van zijn. Het principe ‘beleg alsof het je eigen geld is’ dragen we hoog in het vaandel. Een manier om je daar bewust van te blijven, is door zelf in het fonds te beleggen. Wat je zelf niet koopt, is hoogstwaarschijnlijk ook niet geschikt voor de klant.’

Wat was uw beste belegging ooit?

‘De beste beleggingen zijn die voor de lange termijn, de ‘steady compounders’. Dat zijn geen spectaculaire, maar hogekwaliteitsbedrijven met een edge. Hun aandelen zijn vooral interessant als je ze kunt kopen als iedereen ze verkoopt. Zo kochten we eind 2008 de Britse kabelaar Virgin Media voor een paar dollar per aandeel. Enkele jaren later werd die voor 30 dollar per stuk overgenomen door Liberty Global, bekend als de hoofdaandeelhouder van Telenet.’

Wat was uw grootste beleggersfout ooit?

‘Te lang blijven geloven in de verhalen van het management, een pijnlijke les. We kijken daarom naar de vrije kasstroom en naar andere informatiebronnen. Denk aan de duurzame criteria, die soms een goede voorspeller kunnen zijn. De gesprekken met het management zijn dus niet leidend in onze beslissingen.’

Wie is uw favoriete fondsbeheerder en waarom?

‘Bruno Lippens (van Pictet, red.) vind ik een topbelegger. Hij valt op met originele ideeën, scherpe analyses en een inspirerende manier van tegendraads denken.’

Wat zijn uw belangrijkste informatiebronnen?