‘Groeimarkten zijn interessant gewaardeerd'

De groeimarkten zijn het jaar zwak gestart. Specialisten Econopolis en Columbia Threadneedle vinden de waardering interessant. ‘We staan aan het begin van een nieuwe stierencyclus.’

Vanuit Singapore, zijn vaste stek, speurt Gino Delaere, hoofd Emerging Markets bij de vermogensbeheerder Econopolis, naar interessante beleggingsopportuniteiten in de groeilanden. Zijn vaste standplaats levert hem veel voeling met de Aziatische markten op. Daarnaast bezoekt hij ook opkomende economieën op andere continenten zoals Brazilië of Mexico. En tussendoor komt hij ook af en toe naar België.

Bij zijn vorig bezoek, in november, maakte hij zich sterk dat de groeimarkten na enkele zwakke jaren weer begonnen op te leven en dat ze een lange opwaartse periode voor de boeg hebben.

Voorlopig is daar evenwel niet veel van te merken: de Chinese beurzen noteren 14 procent lager dan begin dit jaar en er zijn ook forse verliezen voor andere Aziatische beurzen. Delaere maakt zich weinig zorgen en verwijst naar de afwisseling tussen stieren- en berencycli van de groeimarkten. Cycli die doorgaans 5 à 9 jaar duren. Binnen die cycli is er echter veel beweging, met nu eens kleinere, dan weer grotere opstoten of correcties.

Komt daarbij dat de emerging markets sowieso volatieler zijn dan de mature markten. ‘Het blijft niettemin onze overtuiging dat we een nieuwe cyclus zijn gestart.’

Steunpilaar

Twee elementen die een nauwe correlatie hebben met de aandelenmarkten moeten zijn gelijk bewijzen. Om te beginnen de winstverwachtingen voor bedrijven die na zes jaar van neerwaartse bijstellingen sinds 2017 weer worden opgekrikt. ‘Dat zien we bevestigd in de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal.’

Landen als Argentinië of Turkije, daar moet je afblijven, zelfs bij de huidige waarderingen: je hebt er zero visibiliteit. Gino Delaere Hoofd Emerging Markets bij Econopolis

Daarnaast blijkt ook dat het verschil in economische groei tussen de groei- en de mature markten weer toeneemt. De fundamentals blijven trouwens goed. Delaere verwijst naar de gestaag toenemende bevolking, een groeiende middenklasse, verbeterde gezondheidszorg en een sterke infrastructuuruitbouw.

Volgens Krishan Selva, portefeuillebeheerder voor de groeimarkten bij Columbia Threadneedle, vormt ook de Amerikaanse economie een steunpilaar voor de opkomende markten. ‘Als de Verenigde Staten sterk presteren, doen ook de groeimarkten het doorgaans goed’, zei hij onlangs in Brussel.

Selectief zijn

Ook de waarderingen blijven aantrekkelijk. De verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde van de MSCI Emerging Market Index - een brede index die 24 groeilanden bestrijkt - ligt bijna 32 procent onder die van de MSCI World Index. Dat betekent dat aandelen uit de groeimarkten gemiddeld 32 procent goedkoper zijn. ‘We staan niet meer zo laag als twee jaar geleden, maar de waarderingen zijn nog steeds interessant’, zegt Delaere.

Dat vindt ook Selva, die het over ‘weinig veeleisende’ waarderingen heeft. Volgens hem noteren de groeimarkten met een korting van meer dan 20 procent tegenover de mature markten.

Delaere koppelt daar een grote caveat aan: ‘Je moet heel selectief zijn.’ Dat geldt zowel voor landen als voor sectoren en individuele aandelen. ‘Landen als Argentinië of Turkije, daar moet je afblijven, zelfs bij de huidige waarderingen: je hebt er zero visibiliteit.’ 2018 is bovendien een jaar met veel verkiezingen, en dat leidt vaak tot overdrijvingen. ‘Op korte termijn is dat niet zo aangenaam, maar voor een langetermijninvesteerder die graag wat volatiliteit heeft, biedt dat opportuniteiten.’ Die kun je echter alleen grijpen als je voor een actief stock picking-beheer kiest, wat de Econopolis-man dan ook in praktijk brengt.

Elektrische auto’s

Delaere brengt de huidige zwakte van de groeimarkten ook in verband met de problemen in Argentinië, Turkije, Oekraïne en Venezuela. Dat creëert een negatief sentiment dat ook afstraalt op de betere leerlingen van de klas.

Schermvullende weergave Een huidcrème van AmorePacific ©AmorePacific

Met de stijging van de Amerikaanse rente heeft de mindere prestatie van de groeilanden ook weinig te maken. ‘Dat de groeimarkten het minder goed zouden doen als de rente in de VS stijgt, is een mythe. De goede prestatie van de aandelenmarkten in de groeilanden tijdens vorige opwaartse rentecycli in de VS toont dat duidelijk aan.’

Volgens Selva kan de Amerikaanse rente wel een negatieve factor worden als de Federal Reserve ze te agressief zou optrekken. ‘Dan krijgen we een nieuwe uitstroom uit de groeilanden.’ Als daarentegen het ritme van de renteverhogingen ingegeven is door een sterkere economische groei, zullen de groeimarkten wellicht goed presteren, denkt hij.

AmorePacific

Gezien de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China is Delaere momenteel wat voorzichtiger en houdt hij iets meer cash aan. Recente aanwinsten in de portefeuille zijn twee Zuid-Koreaanse bedrijven: de cosmeticaproducent AmorePacific en LG Chem, het grootste chemiebedrijf van het Aziatische land en een belangrijke speler in batterijmaterialen voor elektrische voertuigen.