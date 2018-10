'Groeimarkten zitten in het midden van de cyclus'

Vanuit Londen selecteert strateeg Jean-Marc Routier mee de aandelen in het Aziatische aandelenteam van BlackRock.

2018 is voor de groeimarkten nog geen schitterend jaar geweest. Hoe verklaart u dat?

Jean-Marc Routier: ‘Sinds begin dit jaar verloor de MSCI EM Total Return-index zo’n 15 procent (in dollar). Sommige landen, zoals Argentinië of Turkije, deden nog slechter. Nochtans was 2017 een uitzonderlijk goed jaar voor de opkomende markten. Het was de eerste keer in 20 jaar dat de groeimarkten geen correctie van meer dan 10 procent noteerden. Maar de escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft de voorspelbaarheid van de opkomende markten en van de wereldeconomie vertroebeld en de volatiliteit doen toenemen. Ook de dure dollar speelt een rol. Die zuigt geld weg uit de opkomende markten: bij een sterke dollar is immers veel vraag naar dollars, worden lokale munten verkocht en verstrakken de lokale centrale banken hun monetair beleid, wat de binnenlandse economie doorgaans afremt. En een hogere rente maakt aandelen ook minder interessant.’

De groeimarkten waren eind 2015, begin 2016 aan een remonte begonnen. Betekent deze correctie dat het vet even van de soep is?

Routier: ‘Nee, we denken dat we in het midden van de cyclus zitten. We zien deze correctie als een goed moment om in te stappen of bij te kopen. Wegens de aantrekkelijke waarderingen kopen wij op dit ogenblik. Het Amerikaanse rentebeleid is wel aan het verstrakken, waardoor de bedrijven hun financieringskosten zien toenemen. Een belangrijke vraag is in hoeverre ze die kosten kunnen doorrekenen aan de klant. Voorlopig zien we de inflatie nog niet te veel toenemen.’