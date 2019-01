Groeimarktfondsen vestigen alle hoop op China

Moet u, na een teleurstellend 2018, opnieuw volop inzetten op de groeimarktaandelen? Een belangrijk deel van het antwoord ligt volgens fondsbeheerders in de handen van China.

De eerste weken van 2019 vertonen voor de groeimarkten gelijkenissen met vorig jaar. Ook in 2018 schoven analisten en strategen bij het begin van het jaar groeimarkten als een favoriete regio naar voren. En ook tijdens de eerste weken van 2018 deed de activaklasse het uitstekend. Maar een groeiende inflatievrees, een duurdere dollar en een handelsoorlog leidden al snel tot een bar slecht beursjaar. Het gemiddelde groeimarktfonds eindigde vorig jaar met een verlies van 12 procent, uitgedrukt in euro.

Riskeren we vandaag een zelfde scenario en zullen groeimarktfondsen hun winst sinds begin dit jaar opnieuw in de loop van 2019 moeten inleveren? Fondsbeheerders menen van niet en schuiven een aantal argumenten naar voren die een belangrijke link hebben met China.

Handelsoorlog

De malaise op de groeimarkten in 2018 had veel te maken met de handelsoorlog tussen de VS en China. Die oorlog mondde tot nu uit in invoerheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese export. En het einde lijkt nog niet in zicht. De VS dreigen ermee de hele Chinese export naar het land - goed voor 550 miljard dollar - aan invoerheffingen te onderwerpen.

Het verschil met 2018 is dat de verwachtingen minder hooggespannen zijn en dat het neerwaarts risico beperkter is. JULIAna HANSVEDEN NORDEA AM

Het is bang afwachten tot 1 maart, want beide landen hebben afgesproken tot dan geen extra importtaksen te lanceren en tegen dan een handelsakkoord te sluiten. Als dat niet lukt, is Amerikaans president Donald Trump van plan de heffingen op Chinese producten verder te verhogen. Het hoeft geen betoog dat zo’n scenario voor de hele wereldeconomie niet zonder gevolgen zal blijven.

Fondsbeheerders zien het echter niet zo ver komen. ‘We geloven dat China en de VS heel goed begrijpen dat ze geen voordeel halen uit een verdere escalatie en dat ze dus naar een oplossing zullen streven’, zegt Juliana Hansveden, fondsbeheerder van Nordea Emerging Stars Equity Fund.

Ook Mainfirst Asset Management gelooft dat de gemoederen niet zo hoog zullen oplopen. ‘De stevige correctie op de Amerikaanse aandelenmarkten eind vorig jaar toont dat de VS niet immuun zijn voor de gevolgen van een handelsoorlog. Dat de VS een open economie hebben, betekent dat ze gevoelig zijn voor internationale spanningen’, zegt Thomas Rutz van Mainfirst Asset Management. De fondsbeheerder meent dat beide landen belangrijke toegevingen zullen doen en dat er een plan zal komen voor continue onderhandelingen.

Volgens Rob Deneke van Comgest zullen de groeimarkten, ongeacht de uitkomst van de handelsoorlog, hun status behouden. ‘Het is moeilijk in te schatten wanneer een dieptepunt in de relaties wordt bereikt, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat deze handelsoorlog een einde maakt aan het algemene groeiverhaal in de ontluikende landen.’

Economische groei

Het langetermijnverhaal van groeimarkten mag dan al immuun lijken voor een handelsoorlog, op korte termijn zijn die markten uiteraard vatbaar voor een wereldwijde recessie. Economische data deden de vrees daarvoor de voorbije week oplaaien. Vorige maandag maakte China tegenvallende groeicijfers bekend. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 kwam uit op 6,6 procent, het laagste niveau sinds 1990. Eén dag later verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie voor 2019 van 3,7 naar 3,5 procent. En donderdag sprak de Europese Centrale Bank haar zorgen uit over slechter dan verwachte groeivooruitzichten in de eurozone. Is dat de voorbode van verder economisch onheil?

Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de handelsoorlog een einde maakt aan het algemene groeiverhaal van de ontluikende landen. Rob Deneke Comgest

Fondsbeheerders nuanceren. ‘Hoewel de groei van de wereldeconomie vertraagt, blijft hij gezond. Voor de groeimarkten gaan we uit van 4,7 procent groei, de bedrijfswinsten zouden er met 8 procent toenemen. Dat ligt in lijn met het langetermijn gemiddelde en is hoger dan de verwachte groei in de ontwikkelde landen’, zegt Richard Titherington, fondsbeheerder van JPMorgan Emerging Opportunities. Ook Mainfirst gelooft niet dat zware onweerswolken boven de wereldeconomie hangen. ‘We verwachten de komende 12 à 18 maanden geen recessie’, zegt Rutz.

Duidelijk is wel dat China het moeilijker krijgt om het groeiritme te handhaven. Door de gigan tische schuldenberg wordt het wapenarsenaal almaar kleiner. Toch menen de fondsbeheerders dat China in staat moet zijn de economische groei boven 6 procent te stabiliseren. Dat blijft een schril contrast met de groei in de VS en de eurozone. Als de groeivertraging in de ontwikkelde landen doorzet, zal het contrast alleen maar groter worden, waardoor de groeimarkten meer in de aandacht komen.

Amerikaanse dollar

In 2018 was de Amerikaanse dollar duidelijk een spelbreker voor de groeimarkten. De munt klom naar historische hoogtes. Een dure dollar maakt het bedrijven en overheden die in de Amerikaanse munt geleend hebben een pak moeilijker. Zeker voor landen met een groot tekort op hun lopende rekening zoals India, Indonesië of de Filipijnen speelt een dure dollar in het nadeel.

Maar fondsbeheerders achten een verdere versteviging van de dollar in 2019 weinig waarschijnlijk. ‘Een verdere recordjacht zou slecht nieuws zijn voor de groeimarkten, maar dat verwachten we helemaal niet’, zegt Titherington (JPMorgan), die de dollar ‘de duidelijkste richtingaanwijzer’ voor de groeimarkten noemt. Ook Mainfirst ziet de dollar in 2019 eerder verzwakken.

Waardering

Door de correctie van de groeimarktaandelen in 2018 zijn de waarderingen een stuk aantrekkelijker geworden. ‘De koersen houden al rekening met veel slecht nieuws’, luidt het. Volgens JPMorgan zijn de waarderingen aantrekkelijk in historisch perspectief. ‘Eind december bedroeg de koers-boekwaarde van de MSCI Emerging Markets 1,5.Dat betekent een korting van 10 procent tegenover het langetermijngemiddelde. In het verleden bleek dat niveau altijd een goed instapmoment’, zegt Titherington. Toch waarschuwt hij ook. ‘Ondanks de interessante waarderingen is eerst nog een verdere correctie mogelijk.’

Hansveden van Nordea treedt de beheerder bij. ‘In Azië lijkt een recessie ingeprijsd, iets wat niet ons basisscenario is voor 2019. Het verschil met 2018 is dat de verwachtingen voor de groeimarkten veel minder hooggespannen zijn. Daarom zijn we optimistischer.We geloven dat het neerwaarts risico beperkt is.’

Meer China in de indexen

Vorig jaar nam MSCI 234 Chinese A-aandelen op in haar groeimarktenindex MSCI Emerging Markets. A-aandelen zijn binnenlandse Chinese bedrijven die in de lokale munt yuan noteren, en grotendeels onontgonnen terrein zijn voor buitenlandse beleggers. De aandelen werden voor 5 procent van hun beurswaarde in rekening gebracht, maar dat zal heel geleidelijk stijgen naar 100 procent.

Volgens JPMorgan zal die opname tot een revolutie leiden en de groeimarkten ten goede komen. ‘Het gewicht van lokale Chinese aandelen in de beursbarometer neemt toe van 0,8 naar 16,2 procent. Dat van alle Chinese aandelen stijgt van31,3 naar 42 procent. Internationale beleggers die de index volgen, zullen massaal in die lokale bedrijven moeten investeren’, zegt Titherington.

Volgens Nordea is de Chinese aandelenmarkt vandaag vaak inefficiënt en zijn de aandelen weinig gecorreleerd met internationale aandelen. ‘Dit is dus interessant voor actieve beleggers’, klinkt het.

Positieve balans