‘Handelsoorlog met VS slaat China drie à vier jaar terug'

De groeimarkten sidderen dit jaar. Maar op lange termijn moet je er als belegger absoluut zijn, stelt Richard Titherington, een strateeg van JPMorgan Asset Management.

De groeimarkten beleven een annus horribilis. De MSCI Emerging Markets Index, de meest gevolgde graadmeter met de beurzen van de groeilanden, bengelt 15 procent onder het peil van Nieuwjaar. De Chinese beurzen verloren zelfs een kwart. En probleemlanden als Argentinië en Turkije zadelden de beleggers - omgerekend naar euro - zelfs op met een halvering van hun inleg.

De opname van Chinese A-aandelen in de MSCI Emerging Markets-index is wellicht de grootste opportuniteit uit mijn carrière.

Nochtans waren de meeste analisten eind vorig jaar optimistisch over de groeilanden, ook Titherington. ‘We zaten fout met enkele van onze veronderstellingen’, geeft de hoofdstrateeg voor de groeilanden toe. ‘In de eerste plaats steeg de dollar tegen onze verwachtingen in. Een dure dollar maakt het bedrijven en overheden die in de Amerikaanse munt geleend hebben een pak moeilijker. Zeker voor landen met een groot tekort op hun lopende rekening zoals India, Indonesië of de Filipijnen komt dat hard aan.’

‘Ten tweede presteert de Amerikaanse economie uitzonderlijk beter dan verwacht, met een hogere rente tot gevolg. Dat zuigt internationale beleggers aan, ten nadele van de groeilanden. Zware maar lokale problemen, zoals in Turkije en Argentinië, wakkeren dat via het besmettingsgevaar nog aan. En ten derde heeft de hevigheid van de handelsoorlog tussen de VS en China iedereen verbaasd.’

Winsten vallen tegen

De tegenwinden uiten zich in tegenvallende bedrijfswinsten. ‘Wij gingen ervan uit dat de bedrijfswinsten in de groeilanden met 12 procent zouden stijgen. In werkelijkheid zakken ze 2 procent omgerekend naar dollar. Zelfs in lokale munt blijven ze vlak.’

Vooral de handelsoorlog baart de JPMorgan-strateeg zorgen. ‘De markt verwacht een negatieve impact van een halve procent op de groei in China, wat toch significant is. China was net op de goede weg om minder afhankelijk te worden van de export, en een meer door de eigen consument gedreven economie te worden. Deze handelsoorlog slaat China drie à vier jaar terug. Want om de gevolgen te counteren grijpt het opnieuw naar de oude middelen: meer investeren in infrastructuur en de woningbouw om de motor te laten draaien. Maar dat is niet wat Peking eigenlijk wou. Ook de schulden stijgen daardoor weer.’

Toch is Titherington niet pessimistisch voor de lange termijn. ‘Een belegger kan de groeilanden op de lange termijn niet negeren. De opkomende middenklasse leidt tot een boomende economie. China kan zich intussen ook zelf financieren, net als de VS. Ook andere groeilanden zijn financieel-economisch veel weerbaarder geworden. Tien jaar geleden zou de schade voor de groeibeurzen nog veel groter zijn geweest.’

Chinese A-aandelen

Chinese opmars Chinese opmars De groeiende middenklasse geeft China een boost.

geeft China een boost. China haalt zijn technologische achterstand op de VS snel in.

op de VS snel in. Er zijn steeds meer ‘ eenhoorns ’ in China, niet-genoteerde miljardenbedrijven.

’ in China, niet-genoteerde miljardenbedrijven. Lokale Chinese aandelen worden opgenomen in de MSCI Emerging Markets-index.

Titherington stelt dat vooral de opname van Chinese A-aandelen in de MSCI-index tot een revolutie zal leiden. Dat zijn de binnenlandse Chinese bedrijven die in de lokale munt yuan noteren, en grotendeels onontgonnen terrein zijn voor buitenlandse beleggers. Sinds de zomer zitten 236 A-aandelen in de MSCI Emerging Markets Index, maar slechts voor 5 procent van hun beurswaarde. Dat zal heel geleidelijk stijgen naar 100 procent. Het gewicht van lokale Chinese aandelen in de beursbarometer neemt daardoor toe van 0,8 naar 16,2 procent. Dat van alle Chinese aandelen stijgt van 31,3 naar 42 procent. Internationale beleggers die de index volgen, zullen massaal in die lokale bedrijven moeten investeren.

‘Dit vormt wellicht de grootste opportuniteit uit mijn carrière’, poneert Titherington. ‘Het gaat om erg grote, heel liquide ondernemingen. In sommige willen we heel graag investeren. Momenteel zit amper 2,1 procent van de A-aandelen in buitenlandse handen. Chinese particulieren domineren de handel. De Chinese retailbeleggers hebben echter een veel kleinere investeringshorizon en jagen vaak de jongste hype na. Daarom is de markt heel inefficiënt. Er zijn opportuniteiten voor stockpickers. Wij zoeken naar bedrijven die hun winst de volgende vijf à tien jaar fors kunnen laten groeien. De inefficiënte markt opent enorme kansen voor fondsbeheerders die over veel capaciteit en mensen beschikken om al die ondernemingen fundamenteel te analyseren.’

Lokale likeur

Bij ons zijn de lokale Chinese giganten amper bekend, maar vaak zijn ze al groter dan hun westerse sectorgenoten met klinkende namen. De maker van witgoed (wasmachines, koelkasten, en dergelijke) Midea is vijf keer groter dan het Amerikaanse Whirlpool. En als ze zin hebben in een sterke drank, grijpen de Chinezen eerder naar de lokale Maotai-likeur dan naar een Smirnoff-wodka. Het bedrijf achter die eerste, Kweichow Moutai, is naar beurswaarde ‘s werelds waardevolste maker van sterke drank. Het Europese Diageo, dat onder andere Smirnoff distilleert, is het nummer twee.

China staat ook sterk in technologie, en kan steeds meer opboksen tegen Amerikaanse giganten. JPMorgan- analisten Sonal Tanna en Claire Peck wijzen onder meer naar de specialist in spraakherkenning en artificiële intelligentie iFlytek, het streamingdienstenplatform Huya en het biofarmaciebedrijf Wuxi Bio als mogelijke toppers voor de toekomst.

Unicorns

Als bewijs van de snelle technologische opmars van China tellen de analisten ook de zogeheten ‘eenhoorns’. Dat zijn nog niet lang opgerichte groeibedrijven die niet-beursgenoteerd zijn, maar wel al een waardering hebben boven 1 miljard dollar. ‘In 2013 telde China geen enkele eenhoorn. Nu is het goed voor 36 procent van zulke ondernemingen, wat niet ver verwijderd is van de 41 procent voor de VS.’

De grootste ‘eenhoorn’ ter wereld is Chinees: Ant Financial, de dochter van Alibaba gespecialiseerd in mobiele en online betaalsystemen, is 150 miljard dollar waard. De nummer twee, de Amerikaanse taxidienst Uber, wordt ‘slechts’ op 68 miljard gewaardeerd. Op nummer drie volgt de Chinese evenknie van Uber, Didi Chuxing, op vier de vakantiewebsite Airbnb uit San Francisco, en op vijf staat weer een Chinees bedrijf: de onlinemaaltijdenbezorger Meituan-Dianping.

Vietnam

Van de groeilanden geniet China na de correctie duidelijk de voorkeur van JPMorgan AM. ‘Ik ben ook optimistisch over Vietnam’, zegt Titherington. ‘Het zet een groei van 7 procent neer, de hoogste in de regio. Bovendien kan Vietnam misschien wel profiteren van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Om te ontsnappen aan de Amerikaanse invoertaksen kunnen ondernemingen hun productie wel eens verhuizen naar Vietnam, Thailand of Maleisië.’