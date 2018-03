Hoe beleggen met een recessie voor de deur?

De hoofdeconoom van Janus Henderson verwacht begin 2019 een globale recessie. Dat is echter geen reden om halsoverkop in cash te vluchten. De verouderende bevolking biedt kansen op rendement.

Tijdens het jaarlijkse persevent van de Britse fondsbeheerder Janus Henderson heeft hoofdeconoom Simon Ward meestal wel een positieve noot in zijn presentatie zitten. Dit jaar was dat anders. Hij waarschuwde dat dit een van de meest pessimistische toelichtingen zou worden die hij sinds zijn aantreden bij Janus Henderson had gegeven. Even slikken. Net nu de globale economie eindelijk op toerental lijkt te komen met een volledige werkgelegenheid in de Verenigde Staten en sterke bedrijfswinsten in Europa.

Ward beseft dat zijn stelling, die met solide data onderbouwd is, controversieel is. Hij ontdekte dat de reële geldaangroei een goede voorspeller is van de economische groei. Daarvoor baseerde hij zich op gegevens die teruggaan tot de jaren 60. De vraag naar geld wordt gevoed door gezinnen en bedrijven die liquide middelen willen aanhouden om toekomstige aankopen te financieren. Wanneer er een kentering in de trend van de geldgroei is, volgt de economische groei die ommekeer doorgaans na zes tot twaalf maanden. Die vaststelling doet de econoom besluiten dat er begin 2019 een recessie aankomt. Eind dit jaar zouden de economische data al negatief verrassen.

De monetaire verstrakking, die nu vooral in de VS en China in de steigers staat, zal volstaan om een recessie in te leiden. Simon Ward hoofdeconoom Janus Henderson

Wat zal de concrete aanleiding zijn voor die recessie? ‘De monetaire verstrakking, die nu vooral in de VS en China in de steigers staat, zal volstaan,’ zegt Ward. ‘Bovendien zullen de centrale banken weigerachtig zijn om het monetair beleid opnieuw te versoepelen in een zwakke macro-economische omgeving. De centrale banken zijn er immers heilig van overtuigd dat de economie weer op het goede spoor zit,’ aldus Ward. Dat zal de recessie wat verdiepen, hoewel die zeker niet zo sterk zal zijn als in 2008.

Vooral de eurozone krijgt het opnieuw zwaar te verduren, voorspelt de econoom. Hij zag een significante vertraging van de geldgroei in Frankrijk en Spanje. De Verenigde Staten blijven grotendeels buiten schot door belastingverlagingen. Maar ook in Duitsland vertraagde de geldgroei terwijl Italië vreemd genoeg standhield.

Teken aan de wand

Volgens Ward zijn er al tekenen aan de wand. Tijdens de tweede helft van 2017 daalde bijvoorbeeld de binnenlandse vraag in de eurozone. De netto-uitvoer hield de economische groei echter boven water. Maar daar komt binnenkort een eind aan. Door een globale groeivertraging en een sterke euro zal ook de uitvoer slabakken, voorspelt Ward. Bovendien verwacht hij dat de economische schok de eurolanden verschillend zal treffen. Dat brengt de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw in een moeilijk parket waardoor een mogelijke eurocrisis haar comeback maakt. Het enige middel dat de ECB volgens Ward nog ter beschikking heeft om de eurozone te ondersteunen in een zo goed als renteloze omgeving is het inperken van de restricties op commerciële banken. Op die manier kunnen de banken meer leningen verstrekken, wat de groei en inflatie moet opkrikken.

10.000 babyboomers

Hoe beleg je dan in tijden dat de beurs in goede doen is, maar misschien niet voor lang? ‘Alvast niet vluchten in cash geld’, zegt de Britse econoom. ‘Het belangrijkste is om de beta, of het marktrisico, tot nul te reduceren.’ Het marktrisico van een aandeel geeft weer in welke mate het rendement van het aandeel in dezelfde richting evolueert als de volledige aandelenmarkt. Bij een beta van nul is het aandeel compleet onafhankelijk van de bredere markt en kan het een positief rendement behalen tijdens een beurskrach. ‘Een goede manier is investeren in defensieve sectoren,’ zegt Ward. ‘Voorbeelden daarvan zijn de energiesector, makers van consumentenproducten en de telecomsector. Van grondstoffen blijf je voorlopig best even af.’

3 janus henderson Een gepensioneerde spendeert gemiddeld drie keer meer aan gezondheidszorg dan iemand van middelbare leeftijd.

Investeren in gezondheidszorg is een andere mogelijkheid om zich te wapenen tegen een eventuele recessie. ‘Tegen 2030 gaan in de Verenigde Staten 10.000 babyboomers per dag met pensioen,’ zegt Andy Acker, beheerder van de Global Life Science-strategie bij Janus Henderson. ‘Een gepensioneerde spendeert gemiddeld drie keer meer aan gezondheidszorg dan iemand van middelbare leeftijd.’ De vergrijzing brengt dus een gewijzigd consumptiepatroon met zich mee en daaraan zijn opportuniteiten gekoppeld. Hij is enthousiast over de geneesmiddelenindustrie. Met zijn fonds zet hij in op farma- en biotechbedrijven die beloftevolle geneesmiddelen op de markt proberen te brengen. Het fonds heeft bijvoorbeeld een belang in Ablynx, dat voorlopig nog op de beurs van Brussel noteert maar binnenkort van de tabellen verdwijnt door een overname. Volgens Acker heeft ook het farmaceutische bedrijf Nektar erg goede papieren. Nektar ontwikkelt onder meer een medicijn dat het immuunsysteem activeert zodat dat kankercellen aanvalt.

Dure medicijnen

Acker weerlegt de soms kwalijke reputatie van farmabedrijven. ‘Het klopt dat de prijs voor medicijnen vaak hoog ligt in de beginfase van de productie. Maar dat is nodig om de ontwikkelingskosten terug te winnen. Die bedragen gemiddeld 2 tot 2,5 miljard dollar per medicijn’ zegt de beheerder. ‘Men vergeet vaak dat medicijnen na de patentperiode bijna gratis op de markt komen en de voordelen voor de maatschappij eeuwig zijn.’

Mensen houden niet snel de vinger op de knip voor levensnoodzakelijke medicijnen. En het is helaas zo dat wanneer de ene ziekte van de baan is, er al weer een andere op de loer ligt. Zo ziet Acker brood in de behandeling van dementie en hartziekten. ‘Mensen leven steeds langer en na het zestigste levensjaar stijgt de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer enorm. Wie tegen die ziekte een middel ontwikkelt, kan miljarden verdienen’, aldus Acker. ‘En hartziekten zijn nog altijd de grootste doodsoorzaak ter wereld. Daarom loont investeren in onderzoek daarnaar.’