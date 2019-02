'Ik kocht in volle financiële crisis aandelen van Sotheby's'

Christophe Pirson is beheerder van het Amerikaanse aandelenfonds American Equities at Work, een fonds met 175 miljoen euro onder beheer.

‘Ik heb geleerd dat het vaak beter is te proberen zo weinig mogelijk fouten te maken dan wanhopig op zoek te gaan naar de best mogelijke investering.’

Wat was uw allereerste belegging en wanneer was dat?

‘Het was aan de vooravond van de crisis van 2008. Ik weet niet precies meer welke waarde het was, maar het is een heel slechte investering geworden. Starten voor een grote crisis heeft me dan ook gevormd als belegger. Het maakte me bescheiden en zeer selectief voor de rest van mijn carrière.’