Gareth Witcomb draait sinds 2005 mee aan de knoppen bij het Global Balanced Fund van JP Morgan Asset Management. Sinds 2010 is hij beheerder van het gemengde fonds.

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?

‘Dat de financiële markten erg snel kunnen bewegen en moeilijk te voorspellen zijn. Als beheerder moet je rekening houden met elk scenario en je marktvisies constant in vraag stellen.’

Hoe is het om het geld van anderen te beheren?

‘Dat mensen je hun spaargeld toevertrouwen, maakt dat je veel verantwoordelijkheid draagt. Want het geld dat je beheert, is hun hoop voor de toekomst: kunnen ze de opleiding van hun kinderen betalen, op vakantie gaan of comfortabel van hun pensioen genieten?’

Wat was uw beste investeringsbeslissing ooit?

‘Inzetten op Amerikaanse aandelen na de wereldwijde financiële crisis. Die hebben het sindsdien beter gedaan dan de markt en blijven het goed doen.’

Wat was uw grootste beleggersfout?

‘We waren in 2013 iets te snel met onze voorspelling van de rentestijging in de Verenigde Staten. De rentetarieven bleven langer dan we verwacht hadden laag. Ondanks de daling van de werkloosheidsgraad bleef de Amerikaanse centrale bank op de rem staan omdat de inflatie laag bleef.’

Wie is uw favoriete fondsbeheerder, en waarom?

‘Ik heb geen favoriete beheerder. Al volg ik wel een aantal economen voor wie ik veel respect heb. Ik probeer niet te veel naar de concurrentie te kijken, want dat leidt toch maar af.’

Hoe staat u tegenover Belgische bedrijven?

‘We hebben geen sterke voorkeur voor Belgische bedrijven, en meer in het algemeen zijn we ook voorzichtiger voor Europese aandelen. In de huidige marktomstandigheden gaat onze voorkeur naar Amerikaanse waarden.’

Wilt u de markt kloppen en streeft u naar een positief rendement?