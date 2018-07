'Investeren in je eigen fonds is een gezond principe'

Het is niet omdat iets spotgoedkoop lijkt dat het ook goed is. Filip Bruynooghe, beheerder bij Capital at Work, waarschuwt ervoor niet in die val te trappen.

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?

‘Dat tegendraads beleggen loont. De aandelen waarvan je bij het begin van het jaar het minst verwacht, blijken vaak de beste belegging op het einde van het jaar en omgekeerd. De markten blijven een rollercoaster aan emoties waarbij zowel positief als negatief nieuws vaak wordt uitvergroot in de beurskoers. Zaak is om het hoofd koel te houden en gedisciplineerd die aandelen op te pikken die onterecht afgestraft worden of aandelen van de hand te doen die irrationeel duur zijn.’

Hoe is het om het geld van anderen te beheren?

‘Omdat ik zelf in het fonds beleg, liggen mijn belangen volledig in lijn met die van de andere investeerders. Zo heb ik ‘skin in the game’, een heel gezond principe om de langetermijnbelangen van investeerders te behartigen.’

Wat was uw beste belegging ooit?

‘Binnen het fonds was dat zonder twijfel Téléperformance, de wereldleider op het vlak van callcenters. Sinds onze initiële investering in 2012 is het aandeel bijna verzevenvoudigd tot 150 euro, zonder rekening te houden met het jaarlijkse dividend. Buiten het fonds is Apple een heel mooie belegging gebleken. Sinds onze investering in 2008, in volle economische crisis en net voor de lancering van de eerste iPhone, is de koers ongeveer 15 keer vermenigvuldigd, zonder dividenden.’

Wat was uw grootste beleggersfout ooit?

‘Bedrijven die optisch spotgoedkoop lijken maar weinig tot negatieve groei kennen, kunnen snel verzanden in zogenaamde value traps. De Euro-pese mediasector en meer bepaald de reclameagentschappen, zoals WPP en Publicis, staan onder zware druk door toenemende concurrentie van pure onlinespelers zoals Google, Amazon en Facebook. Hoewel ze heel goedkoop lijken, worden ze door de financiële markt meer en meer aanzien als value traps.’

Wie is uw favoriete fondsbeheerder en waarom?

‘Ik heb het wel voor beheerders die een simpele en consistente strategie nastreven. Naast mijn collega-beheerders, die allen een tegendraadse filosofie en nuchtere kijk op de zaken hebben, is Warren Buffett daar natuurlijk meester in. Hij probeert continu fundamenteel gezonde bedrijven te kopen en dat tegen aantrekkelijke waarderingen.’

Hebben beleggingen in Belgische bedrijven bij u een streepje voor?

‘Waar een bedrijf ontstaan en gevestigd is, is minder tot niet belangrijk. Wel belangrijk in de selectie van aandelen is de kwaliteit van het bedrijf, en zijn waardering. Dat neemt niet weg dat er heel wat kwalitatieve Belgische bedrijven zijn waarin we investeren. Het hebben van lokale inzichten kan ook een voordeel zijn voor puur Belgische spelers.’

Wat zijn uw belangrijkste informatiebronnen?

‘Onze informatie kan zowat van overal komen: de bedrijven zelf, conferenties, de financiële pers, het internet en/of sell-side analisten. Het blijft echter teamwork en de dagelijkse discussies met ons team van analisten en beheerders blijven een belangrijke inspiratiebron. Gezond verstand is een belangrijke filter.’

Wilt u de markt kloppen of streeft u naar een positief rendement?