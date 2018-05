Jan Avonts (Leo Stevens & Cie): 'Nyrstar was mijn beste belegging'

Jan Avonts beheert sinds een tweetal maanden samen met William Myncke een Europees smallcapfonds voor Leo Stevens & Cie.

Hoe zijn de eerste maanden verlopen?

‘We zijn begonnen op 7 maart dit jaar en behaalden sindsdien een positief rendement van 4 procent.’

Welke strategie hanteert u?

‘We hebben een voorkeur voor bedrijven die producten of diensten aanleveren met een hoge toegevoegde waarde en met mooie en begrijpbare groeivooruitzichten. We willen bedrijven met een duidelijke visie op lange termijn. Dat gaat vaak hand in hand met een stabiele sterke aandeelhouder in het management of in de raad van bestuur.’

In het fonds zien we een aantal opvallende namen zoals Etex en Campine. Hanteert u een minimumgrens qua liquiditeit?

‘Er is geen minimumliquiditeit als selectiecriterium omdat liquiditeit niets zegt over de kwaliteit van het management, het potentieel van het bedrijf of de evolutie van de bedrijfsresultaten. Etex en Campine zijn typische voorbeelden die vallen onder de noemer ‘underresearched = undervalued’ door hun beperkte liquiditeit.’

Jan Avonts Jan Avonts Leeftijd : 38 jaar

: 38 jaar Omvang fonds (na twee maanden) : 13 miljoen euro

: 13 miljoen euro Belegt zelf in zijn fonds? Elke maand een beetje volgens zijn spaarvermogen

Hebben Belgische bedrijven een streepje voor?

‘We beoordelen onze Belgische bedrijven op dezelfde voet als bedrijven uit andere landen. Maar we kunnen niet ontkennen dat het eenvoudiger is om hier toegang te krijgen tot het hoger management. België, Duitsland en Zwitserland halen de bovenhand.’

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?

‘Een fondsbeheerder heeft keuze uit honderden bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor een belegging. De taak van een beheerder is om daar een coherente, maar toch gediversifieerde lijst van bedrijven uit te filteren om tot een beleggingsportefeuille te komen. Hij moet dus vaker bedrijven afwijzen dan weerhouden als investering.’

Wat was uw beste belegging ooit?

‘Ik kocht ooit aandelen Nyrstar toen het bedrijf bijna op zijn cashniveau noteerde. Nadien werd die comfortabele cashpositie ingeruild voor een te hoge schuldenberg door overnames buiten het eigen expertisegebied. Ik verkocht mijn aandelen gelukkig tijdig. De focus op de schuldpositie leverde me toen bijna 300 procent rendement op binnen enkele maanden en daarom hanteer ik die focus nog altijd. Op het vlak van overnamepolitiek was het een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en daarom was het meer een speculatieve trade dan een echte belegging die naam waardig.’

Wat was uw grootste beleggersfout ooit?

‘Achteraf bekeken had ik meer moeten beleggen in de periode 2011-2013.’

Wie is uw favoriete fondsbeheerder en waarom?