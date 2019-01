John Bogle, peetvader van het indexbeleggen (1929-2019)

John 'Jack' Bogle, die kleine beleggers toegang gaf tot indexbeleggen tegen extreem lage kosten, overleed woensdag op 89-jarige leeftijd.

Bogle bezweek aan de gevolgen van kanker in Pennsylvania, waar hij in 1975 fondsenhuis Vanguard oprichtte. Vandaag is dat, na BlackRock, de tweede grootste vermogensbeheerder ter wereld. Omdat Vanguard in essentie 's werelds grootste vzw (vereniging zonder winstoogmerk) is, onderscheidt het zich van de grote beheerders (Fidelity, JPMorgan, ...) waarmee het concurreert.

De klanten van Vanguard zijn via hun fondsbeleggingen namelijk ook de eigenaars van het geheel Vanguard. En dus spartelt niemand tegen als het bedrijf de kosten voor zijn fondsen verlaagt. Tel daarbij op dat het originele fonds amper transacties doet, dat is niet nodig om de Amerikaanse S&P500-index passief te schaduwen, en beleggen in het eerste indexfonds ter wereld kan tegenwoordig al vanaf 0,04 procent beheerskosten per jaar.

Bescheiden wiskunde

Warren Buffett looft Bogle tijdens een aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway.

Dat is de manier waarop superbelegger Warren Buffett (88) zijn familie aanraadt hun geërfd fortuin te beleggen na zijn overlijden. 'Als er ooit een standbeeld komt voor de persoon die het meeste deed voor Amerikaanse beleggers, kunnen we niet anders dan kiezen voor Jack Bogle,' stond er twee jaar geleden in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders (pagina 24). Buffett won recent een weddenschap dat een S&P500-indexfonds een groepje hefboomfondsen zou kloppen op een termijn van tien jaar. Het was niet eens nipt.

Er was een wiskundig genie als Bogle nodig om een bescheiden wiskunde ('humble arithmetic') om te zetten in het eerste indexfonds. Alle beleggers samen verdienen samengeteld de return van de markt, besefte hij net als velen. Maar alles samengeteld lopen ze achter op dat beursgemiddelde, omdat ze kosten aangaan. Wie belegt tegen de laagste kosten, vangt op lange termijn het hoogste rendement.

Natuurlijk zullen sommige beleggers beter doen, maar logischerwijs kan dat alleen achteraf bepaald worden. Ook vele academische literatuur kwam tot dezelfde conclusie: de beste indicator van toekomstig beleggingssucces is lage kosten.

Passief

Volgens Bogle hebben beursbeleggers groot en klein niet meer financiële kennis nodig. Koop regelmatig stukken van een breed(!) indexfonds en wacht. En als het even slecht gaat op de beurs was het advies steevast: 'Doe niks.'

Keer op keer op het perfecte moment in en uit de markt springen lukt immers niemand. Aan de zijlijn gaat veel rendement verloren terwijl de koersen al dan niet zullen terugvallen in de toekomst. Zelfs beheerders met totaal andere filosofieën prediken vaak om nooit volledig uit de markt te stappen.

In de afgelopen jaren rukte passief beleggen sterk op. Veel fondsbeheerders rekenen nog altijd meer dan 1 procent per jaar. Als u om de haverklap koopt en verkoopt gaat u transactiekosten aan. De samengestelde interest (rente op rente) die over vele jaren zo krachtig werkt dat Albert Einstein het uitriep tot het achtste wereldwonder, werkt dan sterker in uw nadeel.

We gaan uit van een gemiddeld rendement, en kosten die op het einde van het jaar worden afgetrokken. 1.000 euro na X jaar Marktrendement 5% Na 0,15% kosten Na 1,5% kosten 1 1.050,00 € 1.048,50 € 1.035,00 € 10 1.628,89 € 1.605,77 € 1.410,60 € 20 2.653,30 € 2.578,51 € 1.989,79 € 30 4.321,94 € 4.140,50 € 2.806,79 € 40 7.039,99 € 6.648,71 € 3.959,26 € 50 11.467,40 € 10.676,32 € 5.584,93 €

Hieronder ziet u nog eens hetzelfde in een grafiek:

Sexy is het niet, en beleggen wordt er alleen maar saaier door. Maar er valt weinig in te brengen tegen Bogle's bescheiden wiskunde. Wat begon met een geflopte lancering van een nieuw fonds in de jaren 70 leverde hoongelach op van de gevestigde orde op Wall Street. Wat volgde was een verbijsterend succes: vandaag beheert Vanguard ruim 5.000 miljard dollar.

Kritiek

Schermvullende weergave Bogle in 2014. Hij overleefde meerdere hartaanvallen en kreeg eind vorige eeuw een nieuw hart. ©Reuters

Ook nu "indexen" een werkwoord is en duidelijk in de mode raakte bij beleggers, geven criticasters tegengas. Een horde beleggers die investeert zonder onderscheid tussen goede en slechte bedrijven zou kapitaal de verkeerde richting uitsturen en zo de markten minder efficiënt maken. En als die kudde zombies collectief overmand wordt door emotie, zorgen ze ervoor dat elke hoge vlucht of diepe duik van de beurzen alleen maar uitvergroot wordt. En wat met alle stemrechten die de indexfondsen vergaren in zowat alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld?

Bogle erkende dat de grootste beleggers ter wereld moeten opletten dat ze niet het status quo binnen bedrijven en op de beurs verstevigen. Voorts is hij een van de meest vocale tegenstanders van trackers (ETF's), die toestaan te daytraden met indexmandjes alsof het individuele aandelen zijn. Vandaag wordt de grootste S&P500-tracker (SPDR 500 ETF Trust) meer verhandeld dan het drukst verhandelde aandeel in de S&P500.

De peetvader van de indexbeleggers was ook geen fan van fondsen die sectorindexen volgden of factor-strategieën toepasten. Zijn idee bleef al die jaren onveranderd: koop periodiek de brede markt en verkoop nooit. Vanguard is genoemd naar een Amerikaanse oorlogsschip, en verwees impliciet naar het beleggingsmotto dat ook een boek werd: 'Stay the course' (vrij vertaald: doe niks).

Privé

De oprichter was dan wel een grote denker, maar sukkelde wel decennialang met zijn gezondheid. De man overleefde zes hartaanvallen en kreeg eind vorige eeuw een harttransplantatie. Tot en met 2018 hield hij zich kranig: 'Stay the course' verscheen nog maar een maand geleden, en de man liet zich ook nog regelmatig interviewen.