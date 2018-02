Kunstgrepen om rendement te behalen met obligatiefondsen

In deze tijden van lage rente is het bijna onbegonnen werk om met klassieke Europese obligatiefondsen goede prestaties neer te zetten. De Franse fondsenboetiek DNCA Finance nam daarom twee specialisten in dienst die alternatieve paden bewandelen.

Een verrassing is het niet: de traditionele obligatiefondsen van DNCA Finance hebben vorig jaar gewoontjes gepresteerd. Op de jaarvergadering van de Franse vermogensbeheerder - in een standingvol pand op de Place Vendôme in Parijs - bleek onlangs dat het DNCA Invest Sérénité Plus-fonds, dat belegt in Europese bedrijfs- en overheidsobligaties, in 2017 een rendement van 0,94 procent opleverde. Een gevolg van de massale obligatie-inkopen door de Europese Centrale Bank. Die inkopen zijn al verminderd en worden wellicht in de loop van 2018 stopgezet, wat de obligatiemarkten in rep en roer kan zetten. De lange rente is aan het stijgen.

Veel beleggers blijven intussen voor obligaties kiezen, vanwege de zekerheid die ze bieden. Tenzij zich een faillissement voordoet, ben je zeker dat je na het verstrijken van de looptijd je inleg terugkrijgt. Hoe kan je liefhebbers van obligatiefondsen toch een behoorlijk rendement bieden in de huidige omstandigheden? Opteren voor risicovollere obligaties en handig inspelen op marktopportuniteiten is een optie. Converteerbare obligaties kunnen ook een uitkomst bieden, zoals blijkt uit de prestatie die het fonds DNCA Invest Convertibles vorig jaar neerzette: een rendement van 6,1 procent.

Je kunt het ook anders aanpakken en een meer gesofisticeerde strategie ontwikkelen. DNCA Finance plukte daarvoor in september twee specialisten in obligatiebeheer weg bij sectorgenoot La Française AM, Pascal Gilbert en François Collet. Zij hebben twee nieuwe ‘absolute return’-fondsen op poten gezet, Alpha Bonds en Flex Inflation, die ze op de jaarvergadering kwamen voorstellen.

‘Als je vandaag een rendement wilt halen op de obligatiemarkten in de eurozone, moet je voor een risicopremie (rente boven op de overheidsrente, red.) kiezen’, begon Collet zijn toelichting. Dan zijn er volgens hem drie mogelijkheden. Kiezen voor een obligatie waar een kredietrisico aan vasthangt, zoals een bedrijfsobligatie van de autoverhuurder Hertz, een bedrijf met hoge schulden en een fragiele balans. Kiezen voor een obligatie met een looptijdrisico, bijvoorbeeld Frans staatspapier met een looptijd tot 2045. Of kiezen voor een combinatie van beide. Als voorbeeld gaf hij een bedrijfsobligatie van de telecomgroep Orange die loopt tot 2033. ‘Geen enkele van die drie mogelijkheden is echt aantrekkelijk’, meent Collet, en daarom gaat hij anders te werk.

De risicopremie, die bij de Orange-obligatie 1,55 procent bedraagt, hakt hij in schijfjes, met de bedoeling vervolgens in te spelen op de verschillende onderdelen. De basis van de risicopremie bij Orange wordt gevormd door de kortetermijnrente: een huidige negatieve rente van -0,35 procent plus 0,81 procent voor het anticiperen op een rentestijging. Hoe de kortetermijnrente evolueert, hangt af van vier factoren: de economische groei, het monetair beleid, de inflatie en het begrotingsbeleid. Daarbovenop komen drie aparte risicopremies: een liquiditeitspremie van 0,10 procent (de premie om een koper te vinden voor je effect), een defaultpremie van 0,20 procent (die het risico vergoedt dat je op de vervaldag niet volledig wordt terugbetaald) en een termijnpremie van 0,79 procent (die het tijdsverloop vergoedt en varieert in functie van de volatiliteit).

Door zo te werk te gaan zien de obligatiemarkten er plots helemaal anders uit. Wat Collet de uitspraak ontlokt dat hoge rentevoeten niet noodzakelijker aantrekkelijker zijn. Volatiliteit blijkt een veel belangrijkere factor om rendement te behalen. ‘Wij identificeren mogelijke interessante bonds, isoleren ze en trachten dan van elk van de componenten te profiteren.’

Voor de samenstelling van hun Alpha Bonds-portefeuille kijken Gilbert en Collet heel breed: de hele wereld is hun speelveld. Momenteel houden ze longposities aan in Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Japan en Australië. Daarnaast zijn er shortposities (om te speculeren op een koersdaling) in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk, ‘landen die het meest gevorderd zijn in hun economische cyclus en waar de risicopremies aantrekkelijk zijn’.

Het streefdoel van Alpha Bonds, waarin 143 miljoen euro is belegd, is een prestatie neer te zetten die 2,5 procent hoger ligt dan Eonia, de eendaagse interbankenrente in de eurozone, en daarbij toch niet te risicovol te werk te gaan (het fonds scoort 3 op een schaal van 7). ‘Wij stellen een oplossing voor met weinig risico’s die toch performant is’, vat Collet samen.

Inflatie

De bedoeling van Flex Inflation is enigszins verschillend: een behoorlijk rendement halen natuurlijk, maar vooral zich indekken tegen de inflatie. Die zit in de lift, maakte Pascal Gilbert duidelijk: de grondstoffencyclus is weer opwaarts vertrokken, de arbeidsmarkt staat onder spanning, wat gepaard zal gaan met hogere lonen, de centrale banken streven naar iets meer inflatie, het QE-beleid (quantitative easing, het massaal opkopen van overheids- en bedrijfsobligaties om zo meer geld in de economie te pompen) heeft het vertrouwen in de waarde van munten verstoord, en last but not least wakkeren populisme en protectionisme de inflatierisico’s aan.

Inflatie knaagt ook aan het rendement. Duits staatspapier met vervaldatum in 2030 brengt officieel 0,64 procent op, maar in combinatie met een break-eveninflatie van 1,35 procent is het reële rendement - 0,71 procent. ‘Break-eveninflatie’ is het verschil in rendement tussen een klassieke overheidsobligatie en een overeenkomstige obligatie (met dezelfde emittent en looptijd, red.) die inflatiegeïndexeerd is. Het Flex Inflation-fonds speelt in op de kansen die de inflatiedynamiek overal ter wereld creëert.’

‘Daarbij worden drie soort posities ingenomen: long, short en het afwegen van de break-eveninflatie. Op dit ogenblik zit het fonds bijvoorbeeld short in Canadees staatspapier, long in Brits, Zweeds, Duits, Italiaans, Australisch en Nieuw-Zeelands papier en speelt het in op de break-eveninflatie in de VS en Japan.’ Het is de bedoeling - over een periode van minstens drie jaar - beter te presteren dan de wereldindex van inflatiegeïndexeerde obligaties. Het risicoprofiel is gemiddeld: op een schaal van 7 krijgt het fonds een risicoscore van 4. Omdat Flex Inflation, waarin 109 miljoen is belegd, pas werd opgestart, zijn er nog geen prestatiecijfers voorhanden.

