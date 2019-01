M/V van de week | Ray Dalio

Miljardair klopt clubje hedgefondsen dat floreerde in tumultueus 2018.

De ‘masters of the universe’ hebben de weg teruggevonden. Terwijl de gemiddelde belegger vorig jaar hopeloos verloren reed in de turbulente markten, legde een keurgroep van hedgefondsen een sterk parcours af. Dwarsdenker Ray Dalio van Bridgewater Associates klopte hen allemaal met een rendement van 14,6 procent. Al betekent dat niet dat de ooit gehypete hedgefondsen hun glans herwonnen hebben.

Op papier zou het typische hedgefonds moeten floreren als het stormt op de beurzen. Dankzij hun veel grotere beleggingsvrijheid kunnen ze speculeren op koersdalingen en zo hun risico’s beter indekken - de ‘hedge’ uit hun naam. Het staat ze ook vrij met schulden een hefboom onder het rendement te zetten. Vanwege hun beperkte regulering zijn hedgefondsen enkel toegankelijk voor rijke particulieren en institutionele beleggers die tegen een stootje kunnen. Voor dat privilege betalen ze torenhoge vergoedingen, maar daar staan dan ook superieure rendementen tegenover. Op papier.

Het trackrecord van de hedgefondsenindustrie is een pak minder indrukwekkend dan de spottende roepnaam ‘masters of the universe’ doet vermoeden. Vorig jaar boekten ze gemiddeld een ‘rendement’ van -4,1 procent, leren cijfers van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Hedge Fund Research. Daarmee deden ze nipt beter dan de Amerikaanse S&P500-aandelenindex (-4,4%), die een belegger via een tracker bijna kosteloos kan schaduwen.

Witte raven. Terwijl het gemiddelde hedgefonds vorig jaar een rendement van -4,1 procent boekte, zetten kleppers als Bridgewater, Renaissance Technologies, Two Sigma, DE Shaw en Citadel opvallend sterke prestaties neer. Ray Dalio’s Bridgewater was de primus met een nettorendement van 14,6 procent voor zijn vlaggenschipfonds. Hij zette zo een punt achter enkele magere jaren van ’s werelds grootste hedgefonds. Wiskunde en computers. Hun investeringen in data en computers typeren de winnaars van het tumultueuze beursjaar 2018. Ook een wiskundeknobbel helpt. Renaissance werd in 1982 opgericht door James Simons, een wiskundige met een verleden als cryptograaf. Vandaag is hij multimiljardair en supporter van de Democraten. Aan de basis van Two Sigma liggen een wiskundige en een computerwetenschapper. Happy few. Hedgefondsen staan enkel open voor rijke particulieren en institutionele beleggers. Maar zelfs zij krijgen bijna nooit toegang tot het fonds dat Renaissance of Two Sigma voor-behoudt voor het eigen personeel en beleggers van het eerste uur. Dat fonds presteert nog veel beter dan de publieke fondsen. Radicale transparantie. Ray Dalio heeft niet alleen een unieke kijk op de economie, die volgens hem een misbegrepen machine is. Hij voerde bij Bridgewater ook een bedrijfscultuur van ‘radicale transparantie’ in. Iedereen geeft elkaar zijn of haar ongezouten mening, vanuit het idee dat nederig openstaan voor kritiek je beter maakt. Een confronterende cultuur die niet iedereen smaakt, gezien het grote personeelsverloop.

Erger is dat hedgefondsen daarmee pas voor het eerst sinds 2008 nog eens beter wisten te presteren dan de Amerikaanse aandelenbeurs. De hype rond hedgefondsen dateert dan ook vooral van de jaren vóór de financiële crisis, al bleef hun totaal beheerde vermogen verder aangroeien tot 3.200 miljard dollar.

Toch fonkelden vorig jaar enkele sterren aan het hedgefondsenfirmament. Zwaargewichten als Bridgewater, Renaissance Technologies, Two Sigma, DE Shaw en Citadel kwamen de belofte na om in stormweer het hoofd koel te houden. Meer nog, in plaats van louter de schade te beperken wisten ze opvallend stevige rendementen te boeken in een markt waarin bijna zowat alles kelderde. Het vlaggenschipfonds van Dalio’s Bridgewater klokte af op een nettorendement van 14,6 procent, dus ná aftrek van de hoge vergoedingen. Het Composite-fonds van DE Shaw realiseerde 11,2 procent, het Absolute Return-fonds van Two Sigma 11 procent. De diverse fondsen van Renaissance zetten rendementen neer van 3,2 tot 10,3 procent.

Hoe ze dat precies flikten, houden deze discrete fondsen liever geheim. Maar insiders als Alain De Coster, een Belg die vanuit het Amerikaanse hedgefondsenwalhalla Greenwich opereert, heeft een goed idee van hun modus operandi. Daarbij waren de wilde beursschommelingen - ‘volatiliteit’ in het jargon - wel een bondgenoot.

‘Iedereen wist dat de volatiliteit in 2017 veel te laag was. Deze fondsen waren voorbereid op een stijging van de volatiliteit, die er in het eerste kwartaal van 2018 ook plots gekomen is. In het slechte vierde kwartaal hebben ze zich dan weer onderscheiden door in te spelen op defensieve sectoren als nutsbedrijven en telecom, die toen relatief goed presteerden’, weet De Coster, die met zijn dakfonds ABS Investment Management 5,2 miljard dollar in diverse hedgefondsen heeft belegd. Ook hij moet toegeven dat dit clubje een uitzondering was in het zoveelste slechte jaar voor hedgefondsen.

Een rode draad is dat al deze sterfondsen zwaar inzetten op data en computers. Vooral Renaissance, Two Sigma en DE Shaw staan bekend voor hun door algoritmes gedreven ‘kwantitatieve’ aanpak. Het is dan ook geen toeval dat de mediaschuwe Renaissance-oprichter James Simons een wiskundige is met een verleden als cryptograaf, terwijl Two Sigma opgericht werd door een computerwetenschapper en een wiskundige.

Veel hedgefondsen proberen de ‘quant’-aanpak te kopiëren, doorgaans zonder veel succes. ‘Wat spelers als Renaissance en DE Shaw onderscheidt, is dat ze dit al 30 jaar doen. Ze hebben de beste data, die ze als geen ander van ruis weten te ontdoen’, zegt De Coster. Ironisch genoeg worden computergestuurde fondsen met de vinger gewezen voor de volatiele beurzen. Ze zouden met hun automatisch kuddegedrag koersbewegingen versterken.