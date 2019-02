MeDirect maakt transfer van effecten fors duurder

‘We willen voorkomen dat sommige beleggers naar ons komen als we een commerciële actie doen en daarna weer vertrekken als een andere bank een actie doet’, zegt Wim Wuyts, hoofd marketing van MeDirect. ‘In het algemeen zijn onze kosten heel laag. De beleggersrekening is gratis, we rekenen geen bewaarloon aan en geen instap- of uitstapkosten.’