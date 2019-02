'Mijn eerste belegging was een groeimarktfonds'

Jaap van der Hart beheert het fonds Robeco Emerging Stars Equities, dat zich richt op waardeaandelen in de groeimarkten.

Wat is de belangrijkste les die u leerde als fondsbeheerder?

‘We leven in een wereld die voortdurend verandert. De winnende bedrijven van vandaag hoeven niet de winnaars van morgen te zijn. Als belegger is het daarom belangrijk een open geest te hebben en flexibel te blijven. Er zullen nieuwe kansen ontstaan, en je bestaande beleggingen kunnen in lastiger vaarwater terechtkomen. Als de feiten je visie niet meer ondersteunen, is het tijd die visie aan te passen.’

Hoe is het om het geld van anderen te beheren?

‘Het is een grote verantwoordelijkheid. We werken met grote bedragen, van een totaal andere grootteorde dan die we in het dagelijkse leven gewoon zijn. Het is goed te beseffen dat daarachter het spaar- en pensioengeld van velen zit, en dat onze resultaten echte gevolgen hebben. Dat betekent dat onze beleggingsbeslissingen weloverwogen moeten zijn en dat we streng moeten toezien op de kosten die het fonds maakt.’

Wat was uw allereerste belegging?

‘Mijn eerste privébelegging was het Robeco Emerging Markets-fonds toen dat in 1995 gelanceerd werd. Ik was toen net begonnen bij Robeco als kwantitatief onderzoeker, en ik vond het mooi om in groeilanden te kunnen beleggen. Door het potentieel, maar ook door het idee dat je geld bijdraagt aan de ontwikkeling in die landen. De interesse voor opkomende markten is gebleven en in 2000 maakte ik de overstap naar het Emerging Markets-beleggingsteam.’

Wat was uw beste belegging ooit?