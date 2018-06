NN Investment Partners hertekent fondsenaanbod

De vermogensbeheerder wil focussen op obligaties, gemengde fondsen en twee specialiteiten in aandelen: Europa en duurzaamheid. Het is nog niet duidelijk wat zal gebeuren met de beleggingen die buiten de kerncompetenties vallen. Mogelijk gaan ze op in andere fondsen of verhuizen ze naar kwantitatief beheer (op basis van wiskundige modellen). In september geeft NN IP meer duidelijkheid.