Nagelmackers lanceert vastgoedbelegging met duurzame saus

Nagelmackers brengt als eerste Belgische bank een duurzaam beleggingsproduct op vastgoed naar de markt. Met de hulp van Goldman Sachs en de Belgen van Reitsmarket.

Was duurzaam beleggen 15 jaar geleden eerder iets voor geitenwollensokkentypes, dan is het vandaag de standaard. ‘Maar terwijl veel duurzaamheidsinformatie beschikbaar is over aandelen en (overheids)obligaties, is dat over vastgoed veel minder het geval’, zegt de Belg Tom Groothaert, managing director van Goldman Sachs in Londen.

De Nederlandse duurzaamheidsspecialist GRESB brengt in kaart hoe transparant vastgoedbedrijven zijn over hun energieverbruik, waterverbruik enzovoort. ‘De mate waarin een bedrijf communiceert over zijn duurzaam gedrag blijkt een goede indicator voor de mate waarin een bedrijf duurzaam is’, zegt Bénédict Peeters, CEO van de vastgoedspecialist Reitsmarket.

Reitsmarket ontwikkelde vastgoedindexen met behulp van de duurzame saus van GRESB. Deze indexen worden berekend door Euronext en zo krijg je de Euronext Reitsmarket GRESB Global Sustainable Price Index. Op deze index heeft Goldman Sachs een product geënt dat de bank Nagelmackers sinds deze week verdeelt.

De mate waarin een bedrijf communiceert over zijn duurzaam gedrag blijkt een goede indicator voor de mate waarin het bedrijf duurzaam is. bénédict Peeters CEO Reitsmarket

De ‘gestructureerde note’ heeft een looptijd van acht jaar en één maand. De belegger ontvangt op het einde van de looptijd de eventuele meerwaarde van de index. Er is 100 procent kapitaalgarantie, tenzij emittent Goldman Sachs failliet zou gaan. De kapitaalgarantie heeft een prijs: de belegger misloopt de jaarlijkse vastgoeddividenden die niet in een prijsindex zijn vervat. Bij een sterke indexprestatie is er mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling.