Newmont en Goldcorp creëren grootste goudmijngroep

De Amerikaanse goudmijngroep Newmont neemt haar Canadese sectorgenoot Goldcorp over voor 10 miljard dollar en wordt de grootste goudmijngroep ter wereld.

De overname creëert een groep die goudmijnen uitbaat in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Ghana. Beide bedrijven produceerden in 2017 samen 7,9 miljoen ounce (246 ton) goud. Daarvan nam Newmont 5,3 miljoen ounce voor zijn rekening en Goldcorp 2,6 miljoen ounce.

De nieuwe groep is wel van plan om in de komende twee jaar voor 1,5 miljard dollar aan activa te verkopen. Ze wil zich net als de Canadese goudmijngroep Barrick concentreren op de meest rendabele mijnen. Newmont gelooft dat de overname de kosten met 100 miljoen dollar per jaar zal drukken.