Noors staatsoliefonds maakt 106 miljard euro winst

Het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld realiseerde vorig jaar een rendement van 13,7 procent. Het heeft 6 miljard dollar in Belgische aandelen belegd.

Nooit eerder dikte het Noorse staatsfonds zijn beleggingsportefeuille meer aan dan in 2017. De wereldwijde aandelenhausse hielp het fonds, dat de olie- en gasopbrengsten van Noorwegen belegt voor zijn burgers, aan een rendement van 13,7 procent, goed voor 131 miljard dollar (106 miljard euro). In september steeg de waarde van de portefeuille voor het eerst boven 1.000 miljard dollar uit.

'Het cumulatieve rendement van het fonds sinds de oprichting (eind jaren 90) bedraagt meer dan 4.000 miljard Noorse kronen (511 miljard dollar). Daarvan is een op de vier kronen gerealiseerd in 2017 alleen', stelt de CEO Yngve Slyngstad in een mededeling.

Doel

Op de aandelen in portefeuille boekte het staatsfonds een return van 19,4 procent in 2017, tegenover 3,3 procent voor obligaties en 7,5 procent op vastgoed. Eind 2017 was 66,6 procent van de portefeuille belegd in aandelen, waarmee het fonds dichter bij het doel komt om 70 procent geïnvesteerd te zijn in aandelen. 30,8 procent zit in obligaties, 2,6 procent in vastgoed.

De grootste aandelenpositie is techbedrijf Apple, gevolgd door voedingsconcern Nestlé en oliegroep Shell. Apple leverde ook de grootste bijdrage aan de return in 2017, gevolgd door het Chinese internetbedrijf Tencent.

Belgische aandelen

Norges Bank heeft belangen in ruim 9.000 aandelen, goed voor 1,4 procent van de wereldwijde beurswaarde. Daarvan is ook 6 miljard dollar belegd in Belgische aandelen.

Biergroep AB InBev is daarin de grootste positie, goed voor een kapitaalbelang van 1,15 procent of iets meer dan 2,51 miljard dollar. Daarna volgt een belang van 873 miljoen dollar (2,44%) in bankgroep KBC, gevolgd door 284 miljoen dollar aandelen van holding GBL en een belang van 245 miljoen dollar in verzekeraar Ageas.

Het grootste procentuele belang in een Belgische genoteerde onderneming is voor vastgoedgroep Warehouses Estates Belgium, waarvan de Noren 3,87 procent controleren. Het staatsfonds is belegd in 51 Belgische aandelen, bijna de helft van het Brusselse koersbord.