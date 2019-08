Obligatiegoeroe verliest 1,8 miljard dollar in Argentinië

Michael Hasenstab, de tegendraadse obligatiebelegger van de fondsenreus Franklin Templeton, verloor maandag 1,8 miljard dollar nadat de Argentijnse markt de dieperik was ingegaan.

Sinds Hasenstab de reputatie van sterbelegger verwierf door na de financiële crisis fors in te zetten op een snel herstel van landen als Ierland en Hongarije, heeft de minzame obligatiespecialist nog maar weinig potten kunnen breken.

Maandag volgde een nieuwe opdoffer voor de obligatiefondsen die Hasenstab beheert voor Franklin Templeton. Het Templeton Emerging Markets Bond Fund, goed voor 11,3 miljard dollar onder beheer, verloor in één dag 3,5 procent van zijn waarde. Het was meteen het grootste dagverlies sinds de financiële crisis van 2008. Het vlaggenschipfonds Templeton Global Bond Fund speelde 1,8 procent, of bijna 600 miljoen dollar, kwijt.

Macri

De oorzaak voor de kaalslag was de onverwacht forse nederlaag van de Argentijnse president Mauricio Macri tijdens de voorverkiezingen vorig weekend. Macri moest het duidelijk afleggen tegen de oppositiekandidaat Alberto Fernández, die een tandem vormt met de peroniste Cristina Fernández de Kirchner.

Hasenstab is een van de gretigste kopers van Argentijns schuldpapier.

Het vooruitzicht op een zege van dat duo tijdens de presidentsverkiezingen eind oktober doet de financiële markten huiveren. Ze vrezen een terugkeer van het populistische beleid waarmee ex-president Fernández de Kirchner de Argentijnse economie eerder al in de vernieling reed.

De Argentijnse peso dook maandag ruim 20 procent lager tegenover de dollar, terwijl de rente op Argentijns staatspapier omhoogschoot, net als de marktverwachting dat het land zijn schuldverplichtingen niet zal nakomen.

Gretig

En laat Hasenstab nu net een van de gretigste kopers van Argentijns schuldpapier zijn. In zijn groeimarktfonds is het goed voor 12 procent van de portefeuille, leren cijfers van eind juni. Het gecombineerde dagverlies op zes van zijn fondsen liep maandag op tot 1,8 miljard dollar, becijferde de zakenkrant Financial Times. Een deel van dat verlies was te wijten aan de daling van het schuldpapier van andere groeilanden in de nasleep van het Argentijnse debacle.

Rentestijging

De voorbije jaren liep Hasenstab ook al met zijn hoofd tegen de muur door in te zetten op een stijging van de rente. In het vorige kwartaal vergrootte hij nog zijn shortpositie op Amerikaans staatspapier om zo te speculeren op een daling van dat papier (wat samenhangt met een stijgende rente). Intussen is Amerikaans staatspapier alleen maar duurder geworden, zeker nu de Amerikaanse centrale bank een versoepeling belooft.