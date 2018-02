Ontmoet de winnaars van de fondsenwereld

strenge jury

· De individuele fondsenprijzen vallen te verdienen in 14 welomlijnde categorieën. We kijken niet alleen of het beleid van het fonds strookt met de categorie, we zien ook of dat beleid in de praktijk wordt toegepast.

· Zo zijn er fondsen die zichzelf ‘Europees aandelenfonds’ noemen, maar in de praktijk voor 80 procent in de Benelux opereren. Die sluiten we uit.

· Het omgekeerde kan ook. Sommige fondsen beleggen in de praktijk voor 100 procent in bedrijfsobligaties, maar hun beleid laat toe voor een kwart in overheidspapier te beleggen. In dat geval komen ze niet in aanmerking voor beste fonds bedrijfsobligaties.