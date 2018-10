Allianz Global Investors boekte de voorbije jaren succes met Europese aandelenfondsen. Zelfs dit jaar noteren de fondsen in de plus. ‘Koop nooit een aandeel louter omdat het goedkoop is’, stelt beheerder Marcus Morris-Eyton bij zijn doortocht in Brussel.

Een aandeel op een goed moment op de kop tikken is één zaak, het weer verkopen als het moet, is nog een andere zaak. Zo verdween enkele maanden geleden de Franse producent van aanstekers en wegwerpscheermesjes Bic uit het fonds Allianz Europe Equity Growth. De reden: opkomende disruptie. ‘Onze aandelen moeten Amazon-proof zijn’, zegt de Britse beheerder Marcus Morris-Eyton.

‘Bic vormde samen met Gillette jarenlang een duopolie op de Amerikaanse markt van wegwerpscheermesjes. Dollar Shave Club heeft dat oligopolie omvergeworpen door een simpel concept. Amerikanen kunnen zich abonneren op een regelmatige levering van scheermesjes en dat kent een enorm succes. Oorspronkelijk bestond dit concept enkel voor groothandelaars (business-to-business), maar plots nam Dollar Shave Club de beslissing ook business-to-consumer te gaan. Dat veranderde het plaatje volledig voor Bic.’ Ook de divisie aanstekers wordt bedreigd. ‘Sigaretten die verhit worden in plaats van aangestoken komen steeds meer op.’

miljardenfondsen miljardenfondsen Allianz Europe Equity Growth werd opgestart in 2003. In 2015 ging het fonds in ‘soft close’. Dat betekent dat enkel bestaande beleggers nog kunnen bijstorten.

De beslissing in soft close te gaan werd genomen zodra de kaap van 10 miljard euro onder beheer was gerond.

Nieuwe beleggers kunnen terecht bij het zusterfonds Allianz Europe Equity Growth Select. Dat fonds is intussen ook al 5,4 miljard euro groot.

AllianzGI maakt zich sterk dat de langetermijnrendementen van het open en het gesloten fonds vergelijkbaar zijn.

Morris-Eyton beklemtoont dat dat soort dreigingen niet af te lezen is in de klassieke analistenrapporten van beurshuizen. ‘We proberen een informatievoordeel te bekomen door veel contacten te leggen. Door gesprekken met uitbaters van winkeltjes in Tokio bijvoorbeeld vernamen we dat de verkoop van aanstekers slabakt.’ Het team waarvan Morris-Eyton deel uitmaakt, bezoekt zo’n 1.000 bedrijven per jaar. ‘Een bezoek aan een fabriek en een gesprek met de lokale fabrieksdirecteur vinden we veel interessanter dan een analistendag.’

AllianzGI tracht zo weinig mogelijk transacties uit te voeren in het fonds. ‘Het moeilijkste om te doen als beheerder is niets doen, maar het is misschien het belangrijkste wat er is. We doen slechts een paar koop- en verkooptransacties per jaar’, zegt Morris-Eyton, die rapporteert aan hoofdbeheerder Thorsten Winkelmann.

In de zoektocht naar geschikte aandelen laat de beheerder zich niet al te veel leiden door waardering. ‘We zijn niet geobsedeerd door het bekende model waarbij de toekomstige kasstromen worden verdisconteerd. En we zijn zeker niet geïnteresseerd in de koers-winstratio op basis van de resultaten over de komende twaalf maanden. Bedrijven duur kopen is oké als die een mooie toekomst hebben en als je overtuigd bent van hun concurrentiekracht op de lange termijn. We hebben veel succesvolle aandelen in portefeuille die we ooit hebben aangekocht tegen 30 à 40 keer de winst. De kwaliteit van het management, de hoogte van de toegangsbarrière voor nieuwe concurrenten enzovoort zijn voor langetermijnbeleggers belangrijker dan een waarderingsratio. Omgekeerd is het nefast als belegger om een aandeel te kopen gewoon omdat het goedkoop is.’

AB InBev ja, Melexis net niet

Morris-Eyton wil naar eigen zeggen geen aandelen waarbij je volledig afhankelijk bent van macro-economische factoren. ‘Als je een nutsbedrijf koopt, ben je afhankelijk van beleidsbeslissingen van politici. Koop je een grondstoffenbedrijf, dan beïnvloeden de beslissingen van het OPEC-oliekartel je rendement. Dat willen we dus niet.’ In de aandelenfondsen zitten ook geen banken. ‘Ik sluit niet uit dat we in de toekomst banken opnieuw interessant vinden. Maar eerst moeten de vooruitzichten van de sector structureel wijzigen.’

AB InBev is het enige Belgische aandeel in het fonds. ‘We houden van het management en van de sterke positie in regio’s zoals Afrika.’ Morris-Eyton heeft naar eigen zeggen ook een tijdje gekeken naar Melexis, een fabrikant van chips voor de autosector. ‘Melexis is een prachtig bedrijf en is minder cyclisch door het uitbesteden van de productie aan X-Fab.’ Maar voor de beheerder wringt het schoentje bij de ongewone governancestructuur. Melexis en X-Fab hebben dezelfde hoofdaandeelhouders, het eerste bedrijf wordt geleid door Françoise Chombar, het tweede door haar echtgenoot Rudi De Winter.

Liever dialoog dan uitsluiting

In de chipsector kocht Morris-Eyton dit jaar wel het Zwitserse VAT Group, de wereldmarktleider in vacuümkleppen. ‘Dit is een type bedrijf dat we graag hebben. Het is zowat acht keer groter dan het nummer twee in de sector. De voorbije maanden was het aandeel samen met de chipsector een pak goedkoper geworden.’

Er zit redelijk wat tech in de aandelenfondsen van AllianzGI. In het vlaggenschipfonds Allianz Europe Equity Growth heeft volgens de recentste beschikbare informatie van Morningstar de Duitse softwarereus SAP het grootste gewicht (5,6%), gevolgd door de Spaanse IT-groep Amadeus (3,4%). Vroeger hanteerde AllianzGI de interne vuistregel om niet meer dan 15 procent te beleggen in een bepaalde sector. In het prospectus is geen sectorbeperking opgelegd. ‘We hebben de interne regel laten varen, en momenteel zitten we voor 18 procent in technologie. Er zijn zoveel verschillende zaken die een rol spelen in technologie dat je hier moeilijk van één sector kan spreken.’

Zoals elke fondsbeheerder is ook het team van Winkelmann en co. bezig met duurzaamheid. ‘Onze duurzaamheidsanalisten gaan volop in debat met de fondsbeheerders, tijdens het beslissingsproces, niet erna.’ AllianzGI gelooft niet in het uitsluiten van bedrijven, wel in dialoog. ‘Door onze omvang zijn we in elk van de bedrijven waarin we beleggen per definitie ook een grote aandeelhouder. We bezitten bijvoorbeeld een flink deel van de Ierse budgetvlieger Ryanair. Eind vorig jaar besloot Ryanair vakbonden in een aantal landen toe te laten. Ik ben ervan overtuigd dat de druk die aandeelhouders zoals wij tijdens een constante dialoog uitoefenen, mee tot die beslissing heeft geleid. Als je gewoon Ryanair uitsluit, bereik je als duurzame belegger veel minder.’