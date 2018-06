'Ooit beseffen beleggers dat Chinese beurs geen gek monster is'

Fabrice Jacob investeert al 25 jaar vanuit Hongkong in Aziatische aandelen. Chinese aandelen genieten nog zes jaar steun van indexberekenaar MSCI.

De Fransman Fabrice Jacob woont en werkt 25 jaar in Hongkong. Hij is de eigenaar van JK Capital Management, een beheerder met 14 medewerkers en een focus op Aziatische aandelen. JK Capital Management is de Aziatische partner van La Française. In België worden de fondsen van JK Capital Management onder meer verdeeld via Beobank. La Française en Beobank hebben met Crédit Mutuel Nord Europe dezelfde eigenaar. La Française heeft 71 miljard euro onder beheer, JK Capital Management 320 miljoen euro.

Hoe staat het met de waardering van Chinese aandelen?

Fabrice Jacob: ‘H-aandelen - aandelen op de beurs van Hongkong - waarderen tegen 8 keer de winst. Onder H-aandelen hebben banken en olie een groot gewicht. Dat drukt de waardering. A-aandelen - die op het Chinese vasteland worden verhandeld, noteren tegen 12,3 keer de winst. Daar heb je een betere sectorale spreiding. Maar de referentie is MSCI China, die zowel A-, H-aandelen als Wall Street-aandelen omvat. De internetreus Alibaba noteert alleen op Wall Street. Dat mandje noteert tegen 13,3 keer de verwachte winst. Die waardering - die volgens mij te laag is in verhouding tot de groeivooruitzichten - weerspiegelt de slechte perceptie van Chinese aandelen bij beleggers. Ooit zullen die beseffen dat de Chinese beurs geen gek monster is. De Chinese economie doet het goed en de regering pakt de problemen aan: van luchtvervuiling tot overcapaciteit in staal.’

A-aandelen zijn net opgenomen in de MSCI-indexen. Wat is het effect?

Jacob: ‘Die opname gebeurt in babystapjes. Het is voor MSCI onmogelijk de aandelen meteen volgens hun ware omvang op te nemen. Begin juni was de eerste stap, begin september volgt een tweede. In de jaren 90 duurde het zes jaar voordat Zuid-Korea en Taiwan volgens hun ware grootte lid werden van MSCI. We kunnen alleen maar gissen dat het voor China ook zes jaar zal duren. Over zes jaar zijn Chinese A-aandelen goed voor 40 procent van MSCI China, tegen 0 procent in mei dit jaar. En ze zullen 2 procent vertegenwoordigen van MSCI World Acwi-index. Dat betekent dat Chinese aandelen nog zes jaar technische steun zullen genieten, zowel van passieve trackers als van actieve fondsen die zich niet te ver willen distantiëren van de referentie-index.’